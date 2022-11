Mogu sutra da odem, da ne budem trener: Petrićeva poruka poslije plasmana: Da skačem što smo prezimili? To ne ide

Prva, iskrena izjava Gordana Petrića poslije plasmana svog tima u eliminacionu fazu Konferencijske lige.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan se plasirao u evropsko proljeće i ove sezone, jer je odigrao neriješeno protiv Slovacka kod kuće (1:1), što mu je bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu. Poslije utakmice, crno-bijeli nisu bili previše euforični, isticali su zadovoljstvo plasmanom, ali su bili svjesni da su propustili veliku šansu da se plasiraju direktno u osminu finala i da tako zaobiđu "baraž" protiv timova koji dolaze iz Lige Evrope.

O tome, kao i o teškom dvoboju protiv Čeha, poslije meča govorio je trener crno-bijelih Gordan Petrić.

"Nemam šta da dodam u odnosu na ono što sam rekao, momci su ispunili zacrtani plan kad smo dobili grupu, čestitam im na tome. Mogli smo možda danas da uzmemo i tri boda, ali vidjeli ste da i protivnička ekipa ima svoj kvalitet. Bila je teška utakmica, napeta, nervozna, mogli smo da iskoristimo šanse, pa je ovo možda i realan rezultat, 1:1", rekao je on za TV Arena sport.

Nedostajao je još jedan gol Partizanu, šanse su bile problem?

"To gdje je bio problem je za analizu, za sutra, prekosutra, ali Česi su ekipa koja igra kako igra. Teško je protiv njih stvoriti prostor, to se vidjelo i u njihovim mečevima sa Kelnom, Nicom. Imali smo šansu da zatvorimo utakmicu, ali nismo imali tečnu igru kao u nekim utakmicama. Da li je to zbog nervoze i toga što je posljednja utakmica, da opet idemo u proljeće, ali izašli smo iz tog filma. Danas nismo imali prostora da napravimo kombinatoriku. Drugi smo i okrećemo se prvenstvu, pa da idu momci da se odmaraju."

Na pitanje da li je lično zadovoljan, Petrić je slegnuo ramenima i iskreno odgovorio: "Ja sam zadovoljan momcima, mogu sutra da odem, da ne budem trener, zadovoljan sam onim što su uradili. Onim što su uradili mene su učinili zadovoljnim trenerom i čovjekom."

Upitan zašto nema osmijeha na njegovom licu, Petrić je takođe odgovorio u svom stiu: "Takav sam kakav jesam, takav sam bio i kao igrač, možda i to odgovara i mojim igračima. Sad, da skačem što smo prezimili, to ne ide."

Partizan će do pauze zbog Svjetskog prvenstva odigrati još tri utakmice - protiv TSC-a u gostima u nedjelju, Spartaka iz Subotice kod kuće u četvrtak i protiv Novog Pazara u nedjelju, 13. novembra.