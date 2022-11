Lalatović poručio: Dok je on u Zvezdi, moja noga tamo neće kročiti!

Trener Radničkog imao oštru poruku za jednog funkcionera Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Trener Radničkog iz Niša Nenad Lalatović oštro je govorio na konferenciji za novinare pred meč protiv Kolubare (subota, 16 časova). On je poslao poruku nekome u Crvenoj zvezdi, bez navođenja imena onoga na koga misli, ali je u nekoliko rečenica iz sebe izbacio veliki bijes dok je govorio.

Lalatović je rekao da je bio veoma motivisan da njegov tim izbori dobar rezultat u nedavnom, dramatičnom meču Radničkog i Crvene zvezde i optužio je nekoga sa "Marakane" da je vršio pritisak na sudije pred utakmicu na "Čairu".

"Znam da sam sada zasmetao jednom od čelnika Crvene zuvezde, koji je mislio da ja treba da budem miran protiv Crvene zvezde, da ne smijem da se prekrstim, da treba olako da izgubim. Imao je stres zbog mene do posljednje sekunde utakmice i zato je vršio pritisak. Ja moram da mu se obratim i da mu poručim da ja volim Zvezdu sto puta više od njega, ja sam ponikao u Zvezdi, nikada joj ništa nisam uzeo, samo sam joj davao i on nikada neće biti veći Zvezdaš od mene. Ja znam da dok je on u klubu, moja noga nikad neće moći da kroči u Crvenu zvezdu, ali sam baš htio da se dokažem protiv Zvezde, da ne izgubim tu utakmicu, jer to se piše. Ja ga se ne bojim, nikad nikog nisam puštao u životu! Nije mi bilo prijatno kada moj tim dobije pet žutih kartona u prvom poluvremenu, dva crvena, pa primimo gol u 97. minutu", rekao je Lalatović, a preneo Mozzart sport.

Na pitanje zašto je bio neubičajeno miran na gostovanju Partizanu prošle nedjelje, Lalatović je rekao da se plašio suspenzije.

“Nije razlog to što su me navijači Partizana provocirali, oni i treba da me provociraju, samim tim što su platili kartu. Ne zamjeram ništa nijednom navijaču Partizana, ali oni ne mogu da smire ili ućutkaju Nenada Lalatovića. Razlog je sasvim druge prirode. Dobio sam saznanja da je gospodin Dejan Filipović na jednom seminaru rekao sudijama da moraju da budu stroži prema meni u odnosu na ono što je bilo protiv Crvene zvezde i bojao sam se da četvrtim žutim kartonom ne dobijem suspenziju za ovu izuzetno važnu utakmicu protiv Kolubare ili, ne daj Bože, da dobijem direktan crveni karton, jer sam do aprila pod uslovnom kaznom, zbog onih dešavanja u Surdulici, kada mi je čovjek sa tribina vrijeđao porodicu. Zato sam, kada smo brzo primili dva gola, a rekao sam da idemo na strijeljanje, vidio da nemamo nikakve šanse, sjeo lijepo na klupu i slušao ta vrijeđanja, zbog kojih utakmica nijednog momenta nije prekinuta. U redu kada vrijeđaju mene, ali zašto majku moje troje djece? Niti je ona to zaslužila, niti moja djeca“, rekao je trener Radničkog.

Lalatović je predsjedniku Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije poručio da ne bi trebalo "da gine zbog drugih ljudi, kao mnogi u srpskom fudbalu, jer ga nijedan od moćnika neće zvati da pita kako je i kako živi".