Beganović sa slomljenom rukom napada Borac, Mulalić hvali timski duh: Novinari ne znaju naše probleme

U derbiju 17. kola m:tel Premijer lige BiH Željezničar, na svojoj "Grbavici", dočekuje Borac u nedjelju od 19.30.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Problemi sa igračkim kadrom prate Željezničar, a razlike neće biti ni za predstojeći derbi meč 17. kola m:tel Premijer lige BiH, gdje će "plavi" u nedjelju od 19.30 na svojoj "Grbavici" ugostiti banjalučki Borac.

Pohvalio je trener Banjalučana Vinko Marinović atmosferu u "Dolini ćupova", dok stratega domaćih Edisa Mulalića hrabri činjenica da, uprkos nepovoljnom stanju sa povredama, atmosfera u njegovom timu je i dalje sjajna.

"Gasal se lagano vraća, Malić ima tri kartona i neće biti u kombinaciji, Dženis igra sa slomljenom rukom, svaka mu čast, to pokazuje timski duh. Neću neka glupa obećanja davati poput ‘mi ćemo sutra, ovo, ono‘, nećemo ništa, nego sutra nam ponovo treba puno pameti, koncentracije, da izginemo za svaku loptu kad bude u posjedu protivnika. Pamet igra, tim igra i ako budemo na tom nivou kakvom smo u posljednje vrijeme, ne sekiram se. Kažem opet igra tim, igra pamet i potrebno je da neki plan koji radimo cijelu sedmicu sprovedemo u djelo. Hoćemo li biti u stanju, ne znam. Zbog toga govorim da glupa obećanja neću davati. Trebamo se skoncentrisati, biti na maksimumu, pa šta bog da", rekao je Mulalić, a prenosi Sport1.

Pohvalio je timski duh u ekipi.

"Beganović igra sa slomljenom rukom, a to nije prvi igrač koji to radi. Novinari ne znaju koliko milion nekih problema ima, igrači se poturaju, svjesni su situacije i moraju biti još svjesniji za koga igraju, život da damo za ovaj klub do kraja i da probamo što više bodova skupiti, pa poslije možemo i analizirati i raditi neke stvari, ali ono što je do nas da odradimo do kraja, da do posljednjeg dana budemo na najvišem mogućem nivou", rekao je Mulalić.

U prvom ovosezonskom meču Banjalučani su bili uspješniji i slavili 2:1, a Mulalić se nada da će njegov tim sada iz derbija izaći kao pobjednik.

"U pripremi utakmice pomoći će nam taj prvi duel, jer smo gore bili 'tanki' u svim segmentima igre. Imamo cilj za sebe da popravimo taj utisak i motiv više da bolje odigramo protiv njih. Mislim da neće biti ista utakmica, i oni su promijenili trenera, obje ekipe su drugačije, pa sam i ja zainteresovan kako će to izgledati", zaključio je Mulalić.

Željezničar je trenutno trećeplasirani tim bh. prvenstva sa 28 bodova, a samo jedan manje ima Borac.

