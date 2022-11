Borac gostuje u Sarajevu - Marinović i Zakarić složni: Očekuje nas uzavrela atmosfera na Grbavici

Derbi 17. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine igra se u nedjelju na sarajevskoj "Grbavici", gdje će Željezničar ugostiti banjalučki Borac (19.30, TV Arena sport).

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Fudbalere Borca ove nedjelje očekuje teško gostovanja na stadionu "Grbavica" kod ekipe Željezničara. Sarajevski plavi su pod vođstvom trenera Edisa Mulalića u seriji od tri vezane pobjede u svim takmičenjima i ozbiljan su kandidat za najviši plasman.

Borac će do kraja jesenjeg dijela sezone odigrati tri utakmice, sve tri u gostima.Trener Banjalučana Vinko Marinović očekuje tešku utakmicu, a tome u prilog ide i činjenica da se sarajevski tim nalazi u zavidnoj formi.

"Prvenstvo polako ulazi u samu završnicu, ostalo je još tri kola do kraja i sve ekipe žele da osvoje što više bodova do kraja.Nas očekuju tri gostovanja, a prva utakmica je derbi protiv Željezničara. Tu utakmicu želimo da odigramo što bolje i kvalitetnije da dođemo do jednog pozitivnog rezultata. Željezničar je u posljednja dva kola ostvario dvije pobjede tako da su u dobroj formi", rekao je Marinović.

Međusobni susreti Brojke u prethodnih nekoliko godina idu u prilog banjalučkoj ekipi, koja u posljednjih šest međusobnih utakmica nije osjetila gorčinu poraza. Tri puta su Banjalučani slavili, a tri puta su mečevi završeni neriješenim rezultatom. Na tri posljedna duela na "Grbavici", Borac je dva puta remizirao i jednom slavio

Marinović očekuju punu Grbavicu i uzavrelu atmosferu koja će, prema njegovim riječima, biti razlog više za obje ekipe da daju svoj maksimum.

"Tribine će sigurno biti ispunjene do posljednjeg mjesta tako da očekujemo uzavrelu atmosferu. To je i dodatna draž za obje ekipe da daju svoj maksimum i da gledamo jednu dobru utakmicu. Očekujem agresivan Željezničar od samo početku, ali isto tako i mi želimo da odgovorimo na tu agresiju. Nadam se da ćemo to uspjeti", zaključio je Marinović.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Fudbaler Borca, Goran Zakarić je u karijeri nosio dres Željezničara, a o svom bivšem klubu imao je samo riječi hvale.

"Sigurno da nas očekuje možda i najteža utakmica, imamo tri gostovanja u naredna tri kola i sigurno da neće biti lako igrati. Mislim da i mi dolazimo na neki nivo na kojem želimo da budemo. Pokazali smo to i protiv Slobode. Nedostajao nam je naš teren i naši navijači.

Što se tiče Željezničara, proveo sam dole godinu i pol dana i znam sigurno da će u ovakvoj atmosferi, gdje su u samom vrhu tabele, stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Imaju dobru ekipu i za razliku od prošle godine, sve je došlo na svoje mjesto. Imaju par iskusnih igrača i sigurno da nas čeka jako teška utakmica", rekao je Zakarić.

Zakarić je za kraj poručio kako atmosferi na Grbavici mogu da pozavide mnogi stadioni.

"Mi imamo svoje ambicije, želimo da u ova posljednja tri kola probamo da skupimo što više bodova. Atmosferi na Grbavici mnogi stadioni mogu da pozavide, ali ako se pripremimo kako treba sigurno da možemo odgovoriti zadatku", rekao je Zakarić.

Marinović će za utakmicu protiv "Želje" moći računati na sve igrače, s obzirom da su se ove nedjelje timu priključili Ivan Grgić i Marko Gajić.