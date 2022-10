Zašto Vranješ nije igrao protiv Borca? Trener Slobode: Znajući Stojana... bolje je ovako!

Trener Slobode Adnan Jahić je na konferenciji za novinare otkrio zašto Stojan Vranješ nije doputovao u Banjaluku.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca su se nakon tačno 160 dana vratili na Gradski stadion u Banjaluci i upisali pobjedu protiv Slobode rezultatom 3:1. Trener tuzlanske ekipe je nakon utakmice čestitao Banjalučanima na odličnoj igri te je pohvalio današnju atmosferu na stadionu.

"Želim da čestitam Borcu na zasluženoj pobjedi, atmosfera je bila odlična. Novi teren je donio bržu igru, a vidio se i individualni kvalitet koji igrači Borca posjeduju. Bili su nošeni publikom i zasluženo su slavili. Mi smo užasno otvorili utakmicu, bili smo u nekom grču. Bježali smo od igre i nismo dobili duele na sredini terena. Za to smo kažnjeni pogotovo kod drugog gola, kada smo izgubili jednu loptu i nismo mogli stići", rekao je Jahić.

U drugom poluvremenu Sloboda je pokazala bolju igru, ali snage za preokret nije bilo. Svjestan je toga i Jahić.

"U drugom poluvremenu smo imali neki posjed i tri četiri kornera, ali nismo imali snage da stignemo Borac. Ovaj poraz možemo tražiti u tome što nam dosta igrača fali, a posebno u zadnjoj liniji. Jako je teško spremati utakmicu protiv Borca bez skoro cijele zadnje linije. Nama ostaje spremanje za Sarajevo i borba do zadnjeg kola", rekao je on.

Sloboda je u Banjaluku stiga oslabljenja neigranjem nekoliko fudbalera. Između ostalog sa ekipom u grad na Vrbasu nije doputovao ni Stojan Vranješ, a jahić je otkrio zašto.

"Mislim da je publika danas željela vidjeti Stojana Vranješa na terenu, mislim da je on donio titulu Borcu prošle sezone. Stojan Vranješ ima dva žuta kartona i on je jedan veliki čovjek te veliki profesionalac. Isključivo je bila moja odluka da Vranješ gleda utakmicu iz svog doma, poznavajući njegov temperament siguran sam da bi ga izgubili do kraja prvenstva", zaključio je Jahić.