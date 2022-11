Rival crno-bijelih ima tri stadiona, prije godinu dana su srušili Real Madrid!

Partizan ide na megdan timu koji je šokirao prvo Dinamo iz Zagreba, pa Crvenu zvezdu, ali od tada se mnogo toga promijenilo!

Hteo je Gordan Petrić u Rim, ali će morati u Pridnestrovlje! Partizan je u osmini finala Lige konferencija kao rivala dobio ekipu Šerifa iz Tiraspolja, "večitog" prvaka Moldavije. Ovaj tim je ljubiteljima fudbala u Srbiji itekako poznat, pošto je prošle godine "preko leđa" Dinamo Zagreba i Crvene zvezde postao hit u Evropi.

Šerif je u kvalifikacijama za Ligu šampiona prošle sezone u trećem kolu izbacio Crvenu zvezdu pošto je u Moldaviji bilo 1:0, a u Beogradu 1:1, dok je u plejofu bio bolji od Dinama ukupnim rezultatom 3:0.

U grupnoj fazi Lige šampiona uspjeli su da pobede po jednom Šahtjor i jednom čak moćni Real Madrid, tako da je prošle sezone čitava Evropa pričala o čudu iz Pridnestrovlja! Ipak, od tada se tim prilično promenio.

TOTALNO NOVI TIM ZA PARTIZAN, ALI I DALJE SU DOBRI U EVROPI!

Prvo su na zimu otišli Kris Silva, Fernando Konstanca, Dimitrios Kolovos, Danilo Arboleda, Frank Kastanjeda, Nadri Dago, Lovro Bizjak i srpski golman Dušan Marković, a potom su letos ostali bez Adame Traorea, Gustava Duluantoa, Bruna, Bobana Nikolova, Hansela Zapate i Evgenija Pleska. To znači da je u odnosu na prošlu sezonu tim slabiji za 14 igrača!

Ipak tim je ove sezone uspio da uz brojna nova pojačanja odigra dobro u Evropi. Došli su do trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope gde su ispali od Viktorije Plzenj, a potom su u kvalifikacijama za Ligu Evrope savladali Pjunik iz Moldavije.

U grupi sa Mančester junajtedom, Real Sosijedadom i Omonijom uspeli su da budu treći jer su dva puta savladali Kiprane, dok su utakmcie sa španskim i engleskim klubom izgubili. Sada ih čeka duel sa crno-bijelima, a Partizanu uopšte neće biti lako!

GDE IDE PARTIZAN? U NEPRIZNATU DRŽAVU, NA NOGE KGB-OVCU!

Tiraspolj je glavni grad Pridnestrovlja, dela Moldavije koji je faktički nepriznata država sa svojom granicom, valutom drugačijom u odnosu na ostatak Moldavije i sa Viktorom Gušanom, čovjekom koji vodi cijeli klub.

"Tu se koriste ruske rublje, oni nemaju veze sa moldavskim lejima i nema šanse da platite čak ni dolarima. To je država u državi, oni imaju granicu između Tiraspolja i Kišinjeva", rekao je u priči za MONDO srpski fudbaler Miloš Adamović prošle sezone.

Priča ovog kluba krenula je pre dvije i po decenije kada je nekadašnji visoki čovjek u nomenklaturi KGB-a Viktor Gušan osnovao fudbalski klub. Odmah je krenuo da ulaže novac kako u ekipu tako i u uslove, infrakstrukturu i trenerski kadar, pa je Šerif već 2001. godine postao prvak države. Brzo su i Srbi krenuli da dolaze, pa je tako Vladimir Volkov 2009. godine stigao u ekipu, a odmah za njim i tadašnji kapiten OFK Beograda Miloš Adamović.

"Viktor Gušan vodi klub i ulaže u sport i mnogo voli fudbal, sada im se to vratilo, Meni nije bilo čudno kad su izbacili Crvenu zvezdu, jer oni su veliki klub. Kao da igrate u nekom evropskom klubu, nema šanse da minut kasni plata, to se nije dovodilo u pitanju. Cijelo Pridnestrovlje je njegovo, dosta stvari je u znaku Šerifa, njegove korporacije koja osim kluba posjeduje kafiće, restorane, tržne centre... Gušan je čovjek koji je prebogat i koji je sve to napravio, Ja pamtim da smo imali samo jedan razgovor sa njim i to poslije tog Dinamo Kijeva, koji nije bio ni prijatan. Oko premija smo se sa njim se raspravljali, ali on je bivši KGB-ovac sa jakim kontaktima, iskreno čovjek koji je jako opasan. Kad stiže na stadion dolazi pet automobila i niko ne zna u kom je on", ispričao je za MONDO Miloš Adamović,

U SRBIJI NE ZNAJU KAKAV JE OVO KLUB - IMAJU TRI STADIONA!

Već tada su krenuli da prave velike rezutlate u Evropi, pa su u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2010. godine savladali Dinamo iz Zagreba, a u grupi Lige Evrope su uspjeli da savladaju Dinamo iz Kijeva.

Pored Gušana prvi čovjek kluba je Važa Tarkinašvili, nekadašnji dugogodišnji kapiten kluba koji je sada sportski direktor i vodi glavnu riječ oko sastavljanja tima i dugoročnih planova ekipe.

"On je sportski direktor koji je alfa i omega. On je tamo i radi sav posao, dovodi igrače.... Mene je ubijedio zbog te Evrope. Oni su godinu dana prije toga igrali grupnu fazu Lige Evrope i tu su pobijedili recimo jednu Lokomotivu iz Moskve. Ja sam došao na pola prvenstva i osvojio sam praktično dvije titule i jedan Superkup. Jedan lijep period", rrekao je za MONDO nekadašnji štoper Vojvodine Vladimir Kovačević.

A uslovi u klubu su fenomenalni! Godine ulaganja se vide na svakom koraku, pa je tako sadašnji golman Dečića, a prošle sezone čuvar mreže Šerifa Dušan Marković je objasnio da ekipa ima čak tri stadiona na raspolaganju!

"Vidi, iskreno da ti kažem ja mislim da ljudi u Srbiji i po svijetu nisu svjesni kako izgleda ta baza i kako izgleda taj klub. Koliko se ulaže i koliko se uložilo. Dva glavna stadiona imamo, jedan za Ligu Šampiona prima 13.000 ljudi, a drugi za domaće utakmice prima 6.000 - 7.000. Treći je zatvoreni koji prima 3.000 ili 4.000. Plus 13 pomoćnih terena!"

Iako je ove sezone ekipa definitivno slabija od one koja je prošle sezone bila hit u cijeloj Evropi, koja je uspjevala da pobijedi Zvezdu, Dinamo, Šahtjor, pa i Real Madrid - Šahtjor i sada ima jako snažan sastav.

Za njih nastupaju internacionalci od Bosne i Hercegovine, Albanije i Grčke, preko Brazila do Nigerije, Malavija, Gane, Benina, Senegala, Malija, Gabona, Kazahtana i Holandije i Evropa je glavni cilj.

Već su igrali dva takmičenja ove sezone u Evropi, ovo će im biti treće i željeće da opet naprave senzaciju u Beogradu. Da li će uspjeti? Neće biti samo do njih, pitaju se i Gordan Petrić i crno-bijeli!