Haos u Premijer ligi - navijači htjeli da biju fudbalere: Obezbjeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

Haos u klubu iz Liverpula, već se spekuliše o otkazu za Frenka Lamparda...

Izvor: Printscreen/Twitter/SkySports

Haos u Evertonu, navijači su htjeli da se fizički obračunaju sa fudbalerima poslije poraza od Bornmuta (3:0). Pristalice kluba iz Liverpula koje su otputovale na ovo gostovanje bile su vidno nezadovoljne poslije debakla. Njihov tim izgubio je od tima iz zone ispadanja prilično lako i ubjedljivo, pa su po završetku meča to i pokazali. Divljali su, pravili haos i bili su spremni da se pobiju sa fudbalerima.

Prišli su igrači Evertona delu tribina na kom su gostujući navijači u želji da se izvine za poraz i lošu igru, publika to nije želela ni da čuje. Došlo je do žustre rasprave, pa je obezbjeđenje moralo da reaguje. Redari, koji su unajmljeni da štite gostujuće igrače, brzo su se postavili, spriječili su da zaista dođe do tuče. U jednom momentu se vidi i kako navijači gađaju igrače dresovima, što je i najbolji pokazatelj nezadovoljstva.

Everton se žestoko muči ove sezone, posle 15 kola se nalazi na 17. mjestu i ima samo 14 bodova, tik je iznad zone ispadanja, pošto je prvi tim "ispod crte" Notingem Forest koji ima 13 poena. Zbog svega toga spekuliše se da bi Frenk Lampard mogao da dobije otkaz. Slijedi pauza zbog Svjetskog prvenstva (od 20. novembra do 18. decembra), pa će uprava kluba morati da donese konačnu odluku. Vidjećemo hoće li čuveni engleski fudbaler biti na klupi u drugom dijelu sezone.