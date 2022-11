"Ludak" se vraća u Premijer ligu? Legendarni trener na cijeni, zovu ga da ih spasi od ispadanja!

Marselo Bijelsa mogao bi da sjedne na klupu Bornmuta.

Izvor: Profimedia

Marselo Bijelsa (67) u Bornmutu. Mogao bi čuveni argentinski stručnjak da se vrati u Premijer ligu. Sa Lidsom je bio hit najjačeg takmičenja u Engleskoj, a sada novi klub želi da u njemu pronađe spas od ispadanja u niži rang. Skot Parker je dobio otkaz, Geri O'Nil je i dalje tu kao privremeni trener, pa se traži novo rješenje i to bi mogao da bude Bijelsa.

Prema pisanju pouzdanog portala "Atletik" čelnici kluba su u završnoj fazi postavljanja novog vlasnika Bila Folija i upravo je on jedan od glavnih zagovornika ideje o angažovanju popularnog "El Loka" ("Ludak", Bijelsin nadimak). Nije on jedini kandidat, ali jeste u užem izboru. On je otišao iz Lidsa u februaru ove godine i od tada nema posao.

Bornmut traži trenera praktično još od avgusta, kada je Parker dobio otkaz poslije debakla protiv Liverpula (9:0). Klub koji se ove sezone vratio u elitu je u padu, nalazi se tik iznad zone ispadanja sa 13 bodova, ima samo poen više od Sautemptona i tri boda više od posljednjeplasiranog Notingem Foresta.

Spas bi mogao da bude upravo Bijelsa...