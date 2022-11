Zvijezda Mančester junajteda pobjesnila zbog Mundijala: Izbrisane sve slike na Instagramu, ostavljena samo jedna - CRNA

Selektor Garet Sautgejt mu nije oprostio veliki propust u reprezentaciji?

Napadač Mančester junajteda Džejdon Sančo (22) ne ide na Svjetsko prvenstvo u Katar i to je po svemu sudeći veoma teško podnio. To je nagovijestio tako što je obrisao sve objave na Instagramu i za profilnu sliku stavio samo crnu boju. Poslije objavljivanja spiska selektora Gereta Sautgejta, ovakva njegova ljutnja nije iznenađenje, kao što na njegovu žalost nije iznenađenje ni to što nije sada u Kataru.