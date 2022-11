Prešao u Crvenu zvezdu za dva džaka lopti! Srpski reprezentativac ispričao sve: "Toliko sam tada vrijedio"

Srpski fudbaler Uroš Spajić otkrio je i cenu transfera za prelazak u Crvenu zvezdu.

Uroš Spajić (29) prešao je u Crvenu zvezdu za dva džaka lopti. Srpski reprezentativac ispričao je zanimljivu priču oko tog transfera i oko svega što se tada dešavalo. Igrao je za Radnički sa Novog Beograda u momentu kada su ga primijetili ljudi iz redova crveno-bijelih. Onda je dogovoren jedan zanimljiv transfer.

Bilo je to dok je igrao u mlađim kategorijama Radničkog, pa je prešao na "Marakanu" i onda je 27. oktobra debitovao u meču sa čačanskim Borcem. A, sve to krenulo je na interesantan način, plaćen je fudbalskim loptama. "Dogovorili su se da ne odem za džabe. Dva džaka lopti sam vrijedio. Šalim se, nemam pojma, to je bila oprema za trening, lopte, čunjevi, štapovi. Eto, to su 'prebili', toliko sam vrijedio u tom trenutku", sa osmijehom je ispričao Spajić u podkastu "Alesto".

Proveo je Spajić tri godine u Zvezdi, jednu od njih na pozajmici u Sopotu. Tu ga je primijetio Tuluz i 2013. godine prešao je u francuski klub za 1,5 miliona evra. Potom je igrao za Anderleht, Krasnodar, Fejenord, a trenutno nosi dres Kašimpaše. Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Jermenije 4. septembra 2015. godine, a bio je dio tima za Mundijal u Rusiji 2018. godine. Nije se našao na spisku Dragana Stojkovića Piksija za šampionat u Kataru zbog povrede ligamenata koljena.

