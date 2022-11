Javno rekao da ima "najgori tim", pa pobijedio Mesija: Mi sigurno ispadamo u grupi!

Erv Renar je znao kako da se postavi protiv Argentine, pročitajte samo kako je pričao pred meč!

Izvor: Profimedia

Erv Renar je heroj Saudijske Arabije! Uspio je francuski stručnjak da donese Saudijcima nevjerovatnu pobjedu nad Argentinom na Svjetskom prenstvu, a osim velike stručnosti i znanja, to je uradio i skromnošću!

U grupi sa "gaučosima", Poljskom i Meksikom niko Saudijcima nije davao promil šanse da osvoje jedan bod, a Renar je znajući to izašao pred medije i javno otpisao svoju ekipu!

"Volimo kad zaborave na nas. Sviđa nam se to što nas smatraju za najgoru ekipu. Nije nas briga, iako je opravdano ako uzmemo u obzir FIFA rang listu. Mislim da nećemo proći u sljedeći krug, ali ovdje smo da se borimo. Na Svjetskim prvenstvima ima iznenađenja i to je naš mentalitet", rekao je pred meč sa Argentinom Erv Renar.

Nije mu prvi put da je igrao protiv Mesija, pošto je 2019. dok je vodio Maroko odigrao jedan prijateljski susret sa južnoameričkom selekcijom. I iz njega je mnogo naučio, očigledno.

"Kad izgubite utakmicu uvijek možete da napredujete. Ta utakmica se igrala u Tanžeru 2019., bilo je jako vjetrovito i Skaloni je već bio u Argentini. Napravio je sjajan posao. U tom trenutku bio sam impresioniran Argentinom, a sutra će biti drugačiji scenario na turniru koji nema nikakve veze s tom utakmicom. Moramo biti spremni, to je najvažnije", istakao je pred meč i na meču je bio spreman!

Jasno mu je bilo i da Argentina nije samo Mesi. I iako mu je Mesi dao gol, njegov tim je na kraju pobijedio!

"Ako pogledamo njegovu statistiku u PSŽ-u, on je uz Nejmara najbolji asistent u ligi. I dalje igra na vrlo visokom nivou. No, ne možemo da zaboravimo ni ostale igrače u njegovoj ekipi jer su svi vrhunskog kvaliteta. Kristijano i Mesi su fudbalske legende i zahvaljujući njima fudbal je drugačiji. Čast je biti ovdje i igrati protiv njih. Kad je borba moraš da budeš sto odsto motivisan za pobjedu protiv najboljeg. To je ljepota sporta. U sportu uvijek može biti iznenađenja. Moramo da budemo spremni. Prije svega moramo da budemo jako dobri u sve tri utakmice, ne samo protiv Argentine. Sva tri meča su jednako važna", dodao je oprezni Renar.

I na kraju je režirao najveću senzaciju ovog Mundijala, a možda i najveću senzaciju ikada! Iako već neki sumnjaju u regularnost te pobjede, Renar nije taj koji o tome treba da brine. Ipak on ni ne slavi jer kako je rekao - sva tri meča su jednako bitna!

(MONDO)