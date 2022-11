Filmska priča - dao gol za Švajcarsku i izvinjavao se! Zvezda ga zapamtila na Marakani, a sada je iznenadio mnoge! VIDEO

Brel Embolo dao je gol kom se nije obradovao...

Izvor: ANADOLIA/SERHAT ÇAĞDAŞ

Brel Embolo dao je gol protiv Kameruna i zbog toga se izvinjavao! Napadač Švajcarske postigao je pogodak za vođstvo u 48. minutu posle asistencije Đerdana Šaćirija. Odlično se pozicionirao u kaznenom prostoru, pratio saigrača i rutinski je zatresao mrežu, onda je podigao ruke u vis i nije slavio gol koji je dao.

Zašto? Zato što je rođen baš u Kamerunu! Brel je rođen 14. februar 1997. godine u glavnom gradu Kameruna, Jaundeu. Njegovi roditelji razveli su se kada je imao pet godina i on se tada preselio u Švajcarsku sa majkom i tamo je počeo da trenira fudbal. Krenuo je u Bazelu 2014. godine, a dvije godine ranije igrao je u mlađim kategorijama te reprezentacije. Onda je 2014. godine prelomio i izabrao Švajcarsku kao zemlju za koju će nastupati u budućnosti. Nije bio dio Svjetskog prvenstva 2014. godine, ali je igrao u Rusiji 2018. i sada je opet dio Mundijala i u Kataru.

On će biti jedan do igrača koji će biti prijetnja Srbiji u meču trećeg kola grupne faze (2. decembra u 20 časova), a srpski navijači zapamtili su ga sa "Marakane" pošto on nosi dres Monaka. Dao je gol za pobjedu francuskog tima u Beogradu početkom septembra. Tada je pogodio sa penala u 68. minutu.