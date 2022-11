To što sam ja igrao, to više ne postoji! Holandska legenda za MONDO: Sviđaju mi se tri srpska igrača, idete dalje!

Čuveni holandski fudbaler Rafael van der Vart odvojio je nekoliko minuta na poluvremenu utakmice Srbije i Brazila da govori za MONDO, a posebno se nasmijao na pitanje o "umiranju" pozicije desetke na kojoj je igrao. /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Izvor: Profimedia

I po drugom ulasku na stadion "Lusail", na kome se igrao meč Srbije i Brazila (0:2), bio sam pod snažnim utiskom nevjerovatne arhitekture i spektakularnog pogleda iz novinarske lože. Pošto sam rekao sebi da ću se fotografisati kao nikada - ipak mi je ovo prvo Svjetsko prvenstvo - krenuo sam da "ispoziram" i već najavio kolegi da spremi telefon, kad u prolazu vidjeh poznato lice. Instiktivno sam viknuo "Rafa" i čovjek se okrenu. Da, bio je to Rafael van der Vart, legendarni reprezentativac Holandije i bivši igrač Ajaksa, Totenhema, Real Madrida i još nekih klubova, koji je odmah pristao da napravimo zajedničku fotografiju (nije neka), pa potom imao strpljenja i za još nekoliko srpskih novinara.

Sjedio je nedaleko od nas, na daleko lošijoj poziciji, bukvalno među navijačima, a na poluvremenu sam primijetio da se dosađuje pošto je njegov prijatelj otišao po hranu. Pomislih, kad sam već danas razgovarao sa stotinu navijača, zašto ne bih preskočio nekoliko redova, ignorisao obezbjeđenje i probio se do Van der Varta, što ne bi htio da priča - ipak pauzu meča Srbije i Brazila provodi na telefonu.

"Može, samo odakle ste? Iz Srbije... U redu, nije problem", nasmijao se Van der Vart koji je potom za MONDO rekao da je i te kako zadovoljan prvim poluvremenom koji je odigrala Srbija. Eh, da smo tada samo znali šta imamo...

"Mislim da ste baš bili dobri, vaši igrači igraju sa veoma velikim samopouzdanjem, ali isto tako Brazil ne igra dobro i to je prije svega zbog Srbije. Da li sam iznenađen Srbijom? Ne, nisam uopšte. Najviše mi se sviđa naravno Tadić, a volim igrača koji je broj 20... Kako se ono zove?", rekao je Van der Vart koga smo podsjetili da je u pitanju najbolji fudbaler ovogodišnjeg italijanskog prvenstva Sergej Milinković-Savić.

"Da, Sergej!", nasmijao se Van der Vart kome je prezime bilo preteško za izgovor: "Volim takve igrače, prave vezne i golman je bio dobar imao je dvije velike odbrane, njegov brat".

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Navikli smo da ove sezone Van der Vart, koji je bivši igrač Ajaksa, često kritikuje Tadića. Ne kao Vesli Snajder koji je pričao da srpski kapiten "igra sramotno", ali Rafael nikako ne može da se otme utisku da ne igra na nivou koji je navikao od njega u prethodne četiri sezone u Amsterdamu.

"Tadić je lider i uvijek daje sve od sebe za Ajaks iako ne igra dobru sezonu, ali ima dosta golova i asistencija. Zadovoljan sam njegovom igrom za Srbiju, vidi se da je kapiten tima", poručio je VDV koji ne smatra da je Tadić "prava desetka", pošto uglavnom mora da igra po krilu. I to mu se ne sviđa u današnjem fudbalu, odnosno smatra da se pozicija na kojoj je i sam igrao nekada potpuno izgubila.

"To što sam ja igrao, to ne postoji više. Svi igraju na stranu, samo na stranu - i to mrzim", nasmijao se Van der Vart i poželio Srbiji svu sreću da prođe u narednu fazu takmićenja.

"Nadam se da Srbija može u nokaut fazu, važno je da danas osvoje bod (što se nije desilo, ali avaj prim. aut.). Njemačka i Francuska su mi favoriti na Svjetskom prvenstvu. Brazil i Argentina? Ne znam, nisam impersioniran", poručio je Rafa, ali možda je do kraja utakmice promijenio mišljenje.