Jesu li oni baš toliko jaki? Ma, bilo je i do nas: Milenković otkrio šta je Piksi posebno zamjerio igračima Srbije

Nikola Milenković nije bio naročito zadovoljan igrom Srbije, posebno u drugom poluvremenu, a odbio je da alibi za poraz bude u "moćnom Brazilu". Gleda samo sebe... /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Brazil je nadigrao Srbiju i slavio 2:0, a naša odbrana je trpila najveći pritisak. Možda i najteži zadatak od sve trojice štopera imao je Nikola Milenković koga su napadali Vinisijus, Nejmar i Rišarlison, međutim njegov osnovni utisak poslije utakmice bio je da koliko god da su Brazilci bili dobri - da je veći razlog za poraz to što je Srbija podbacila. Mora bolje i mora da se to vrati već za meč sa Kamerunom (28. novembar), poručuje Bleki u razgovoru sa srpskim novinarima poslije meča

"Ostaje velika žal za drugim poluvremenom gdje nismo bili na nivou. Brazil je pokazao svoj kvalitet zbog kog su favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva. Ne treba pretjerano da razmišljamo o ovom meču i treba da se okrenemo narednoj utakmici u kojoj ćemo svi dati svoj maksimum. Mnogo lopti koje smo oduzeli smo gubili brzo i lako, tu su pravili razliku, mogli smo bolje da kontrolišemo posjed lopte... Prvi pas mora da bude miran, to sve odlučuje, tu smo dosta griješili i nismo jednostavno imali strpljenja. Htjeli smo što prije da dođemo u završnu trećinu, a oni mnogo dobro igraju odbranu i rade kao tim. To kada se spoji - danas nije bilo dobro", rekao je Milenković koji je kasnio u miks-zonu pošto je išao na doping kontrolu.

Analizirajući utakmicu, Milenković je rekao da je bilo vrlo teško tokom čitavog meča odolijevati Brazilcima, dodavši da čim im ostavite malo prostora - "to surovo kažnjavaju". I da je Piksi zamjerio lošu pas igru...

"Da li su oni zaista toliko jaki? Bilo je i do nas. Nismo bili na nivou na kome smo, ali Brazil ima veliki kvalitet...", rekao je u jednom odgovoru Milenković, pa potom još jednom ponovio i u drugom: "To su sve igrači vrhunske klase i čim im ostavite malo prostora, to kažnjavaju. Očekivali smo da igraju sa četiri napadača, mi smo danas bili ispod nivoa, a Brazil je u drugom dijelu izašao mnogo bolje protiv nas".

Što se tiče utakmice sa Kamerunom, Milenković je rekao da je gledao njihov meč protiv Švajcarske, dodavši da je svima od starta jasno da je ovo teška grupa, ali ostaje nam da vjerujemo u prolaz.

"Kamerun? Očekujemo da uđemo sa ciljem da pobijedimo tu utakmicu. Sa tim stavom moramo da budemo ambiciozni i želimo prolaz grupe. Svih 26 igrača će dati sve da prođemo grupu... Ako budemo pravi kao prije Svjetskog prvenstva, ostvarićemo cilj", zaključio je Milenković.