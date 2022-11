Čuveni napadač napao Iran, pa dobio lekciju od selektora: Tvoji komentari su sramota, ali pošto si iz Njemačke...

Karlos Keiroš svaki dan održi po neku lekciju u Kataru!

Izvor: Twitter/2022_QatarWC/printscreen

Nastavlja da dijeli lekcije u Kataru Karlos Keiroš. Iskusnog Portugalca koji je selektor Irana su prvo prozivali engleski novinari koje je stavio na mjesto, potom je poručivao svima koji napadaju Islamsku Republiku Iran i fudbalere reprezentacije ove države da pitaju Amerikance i Britance za sve ratove koje izazivaju.

Sada je Jirgen Klinsman na BBC-u imao niz potcjenjivačkih komentara o Iranu, iranskoj kulturi i samom Karlosu Keirošu. On je istakao da je na svim drugim mjestima Keiroš bio očajan selektor jer se nije uklopio.

"Karlos se sjajno uklopio sa njihovim nacionalnim timom i kulturom. On je razočarao u Južnoj Americi sa Kolumbijom, a onda se nije kvalifikovao na Mundijal sa Egiptom. Zatim je došao u Iran gdje dugo radi i to nije slučajno, on se uklapa u njihovu kulturu. Sada su stalno pritiskali sudije, bili su im na leđima konstantno, mnogo njihovih incidenata sudija nije vidio", istakao je bivši napadač i nekadašnji selektor SAD.

Opširan odgovor je ubrzo došao i vjerovatno će Klinsman dobro razmisliti prije nego što sljedeći put bude imao komentare o nečijoj kulturi, kao i o nečijem ličnom radu.

"Dragi Jirgene, ti si mene nazvao Karlos, pa mislim da mogu da te zovem Jirgen? U redu? Iako me ne znaš lično ocijenio si moj karakter sa predrasudama koje odišu osjećajem superiornosti. Bez obzira na to koliko poštujem sve što si uradio na terenu, ti komentari o iranskoj kulturi, iranskom timu i o mojim igračima su sramota za fudbal. Naravno, niko ne može da našteti našem poštenju. Ipak uprkos na sve što se desilo zovem te da budeš gost iranske reprezentacije, da se upoznaš sa mojim igračima, da naučiš nešto o ovoj zemlji i o narodu Irana. O njihovim pjesnicima, umjetnosti, algebri, hiljadugodišnjoj persijskoj kulturi i da od mojih igrača naučiš kako se voli i poštuje fudbal. Pošto si Amerikanac i Nijemac, razumem zašto nas ne podržavaš. Nije problem. I bez obzira na tvoje sramotene opaske na BBC-u mi obećavamo da nećemo na taj način suditi o tvojoj kulturi, korenima i prošlosti i da ćeš uvijek biti poželjan u našoj porodici. Takođe želimo da FIFA obrati pažnju na tvoje mjesto u organizacionom odboru Svjetskog prvenstva jer želimo tvoju ostavku prije nego što nas posjetiš", napisao je veliki Karlos Keiroš.

