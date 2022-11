Brazilci pobjeđuju, a Antoni se žali na uslove u Kataru: Svi smo bolesni zbog klima-uređaja!

Reprezentativac Brazila požalio se na uslove u Kataru.

Izvor: NEIL HALL/EPA

Mundijal u Kataru prvi je koji se igra u zimskom periodu, a pomjeren je na novembar i decembar, kako bi se izbjegle ekstremne temperature, karakteristične za Dohu u ljetnim mjesecima.

Organizatori Svjetskog prvenstva pobrinuli su se da navijačima i igračima omoguće odlične uslove tokom Svjetskog prvenstva, a problem sa vrućinom koja je prisutna i u novembru riješili su klima uređajima koji sun a svakom koraku, od šetalisšta u Lusailu, preko metro stanica, pres centara, pa do stadiona.

Na svim stadionima ugrađeni su klima uređaji nevjerovatne snage, međutim, izgleda da to ne odgovara svim fudbalerima.

Tako se reprezentativac Brazila Antoni požalio na uslove i rekao čak da je klima na stadionima razlog zašto su on i njegovi saigrači bolesni.

“Bilo je teško, loše sam se osjećao par dana, a trenutno se oporavljam. Više je to neka bolest, grlobolja. Sve je to do klime”, rekao je Antoni u izjavi za ESPN Brazil i dodao:

“Nisam samo ja bolestan, i drugi igrači kašlju i imaju grlobolju”.

Čini se da to nije ipak smetalo Brazilcima koji su upisali pobjede protiv Srbije(2:0) i Švajcarske (1:0), u kojima je fudbaler Mančester junajteda, koji je rovit stigao na Mundijal u Kataru, ulazio s klupe i odigrao ukupno oko pola sata.