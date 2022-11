Svi su držali telefone u rukama, a onda je počelo slavlje! Izgubili, čekali ishod drugog meča, pa pali u trans

Poljaci su morali da čekaju sa slavljem, a onda je nastala ludnica

Izvor: Profimedia

Poljska je izgubila od Argentine (2:0), ali je prošla u osminu finala Mundijala. Razlog za to na kraju bio je pogodak koji je Saudijska Arabija dala u porazu od Meksika (2:1). Zbog toga je na stadionu "974" u Dohi nastalo pravo ludilo. Svi navijači bili su na nogama, držali su telefone u rukama i čekali ishod drugog meča, jer je okršaj Poljaka i Argentinaca završen nekoliko minuta ranije u tom momentu Meksikanci su vodili sa 2:0 i jurili su treći pogodak.

Onda je u 97. minutu Salem Al Davsari postigao gol za Saudijce, postavio konačan rezultat, a to je značilo "eksploziju" pristalica Poljske. Čuli su to i igrači na terenu i svi su bili u transu. Kada je stigla i zvanična potvrda da je utakmica gotova i da oni idu dalje, svi su počeli da slave. Kako je to izgledalo sa lica mjesta možete pogledati na snimku ispod teksta. Mnogo im je sve to značilo.

Inače, da nije bilo tog gola i da su oba meča završena istim rezultatom o prolasku dalje odlučivao bi broj žutih kartona i u tome su Poljaci bili bolji. Što se parova osmine finala tiče, Argentina igra sa Australijom, a Poljska sa Francuskom.