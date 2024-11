"Tad sam vidio da ima politike u košarci i rekao - nikad više!": Kevin Panter otvorio dušu, ovo ne zaboravlja

Kevin Panter je poslije jednog lošeg iskustva rekao da više nikada neće zaigrati u Ljetnoj ligi.

Izvor: YouTube/X&O's CHAT

Kevin Panter je gostujući kod Edina Avdića u podkastu "X&O's CHAT" govorio o razlozima dolaska u Partizan, a dotakao se i odluke da ostane u Evropi. Zbog povrede nakon posljednje godine na koledžu ostao je van NBA drafta, a poslije odlične prve sezone provedene između Grčke i Belgije očekivao je poziv iz Amerike. Pristao bi na sve, ali ne na jedno - igranje u Ljetnoj ligi.

Kako kaže iskustvo igranja u Ljetnoj ligi za sastav Minesota Timbervulvsa ga je natjeralo da odbije bilo kakvu ideju nastupa na ovom takmičenju. Zašto? Navodno zbog politike, mada nije želio da ulazi u detalje i objašnjava kakva je to tačno negativna iskustva imao u sastavu Minesote.

"Htio sam da se vratim u NBA. Gledao sam koji NBA timovi zovu. Nisam htio da idem i igram Ljetnu ligu, pitao sam se koji NBA timovi zovu. Nisam htio da idem u Ljetnu ligu jer sam imao loše iskustvo sa Minesota Timbervulvsima. Zaista loše iskustvo. Tada sam prvi put saznao da u košarci i NBA ligi ima politike. Ima politike, nije samo košarka u pitanju, a ja sam mislio tako. Prvi put sam imao to iskustvo i rekao sam da nikada više neću to uraditi. Rekao sam da ću ići na neke NBA kampove i da ću tu vidjeti šta ću, Tako sam razmišljao nakon prve sezone", rekao je on.

Naglasio je da se nakon toga ipak vratio u Evropu, a u sastavu Rose Radom mogao je vrlo brzo da se "osveti" timu Antverpen Džajantsa koji nisu odlučili da ga zadrže u ekipi. "Ali onda sam se vratio u Evropu. Mislio sam da će me zvati u NBA ako dobro igram u Evropi. Igrao sam u Poljskoj protiv Antverpena. Da li je bilo lično? 100 odsto! Ja sve shvatam lično! Neću to da kažem ljudima, ali većinu stvari shvatam lično jer je to način na koji ja radim. Ne na loš način, ali znate, to je za mene gorivo da radim jače i da budem bolji", objasnio je Panter.