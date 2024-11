"Pričali da sam lud, ali oni nisu čuli Željka!": Panter otkrio, evo zašto je izabrao Partizan, a ne Evroligu

Kevin Panter je Edinu Avdiću otkrio zašto je te 2021. godine odabrao baš dolazak u Partizan.

Izvor: X/@merkurxtip_rs

Kevin Panter se nedavno vratio u "Arenu" i dobio je sjajan doček kako od Partizana, tako i od navijača crno-bijelih, a sada se u podkastu "X&O's CHAT" kod Edina Avdića pričao o svojoj odluci da dođe u Partizan. Bek iz Bronksa je poslije igranja za Lavrio, Antverpen, Rosu, AEK, Virtus, Olimpijakos i Crvenu zvezdu odigrao fantastičnu sezonu sa Olimpijom iz Milana, a onda je na iznenađenje cijele košarkaške Evrope došao u Beograd zajedno sa Zekom Ledejom.

"Da, znam to je bilo ludo. Ljudi su govorili da sam lud, pričali su da sam to uradio iz raznih razloga, a sad ne misle da sam lud? Zar ne? Vidiš kao to funkcioniše? Ali vraćamo se na ono što sam rekao, moraš stvarno da vjeruješ u ono što vjeruješ. Ne smiješ da pustiš druge ljude da ti diktiraju stvari. Da sam pustio druge ljude da odlučuju umjesto mene ne bih završio u Partizanu. Rekli bi: 'Igraj Evroligu, sada si došao sa Fajnal fora, zašto bi sada igrao Evrokup?'", rekao je u razgovoru sa Edinom Avdićem Kevin Panter.

Sada je presudio timu Željka Obradovića sa 18 poena i upravo poenima u ključnim momentima meča, a kada je te 2021. dolazio u Beograd malo ko ga je podržavao. Ipak, poslije razgovora sa Željkom Obradovićem nije imao nikakvu dilemu da li je napravio pravu odluku kada je došao u Beograd.

"Ali da si bio na telefonu sa gospodinom Obradovićem i da si čuo našu konverzaciju shvati bi da nije samo stvar u igranju Evrokupa u ovom momentu. Moraš da gledaš širu sliku, moraš vidjeti dugoročno šta smo tada gradili u tom trenutku. Tri-četiri godine kasnije Partizan je viralan, ovo i ono, svi pričaju o Partizanu i utakmicama. Stvarno je ludo kako se samo tako stvari promjene", objasnio je Kevin Panter.