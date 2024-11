Đurović šokiran dočekom za Kevina Pantera: Šta je on osvojio sa Partizanom, pa da to zasluži?

Vlade Đurović je bio prilično iznenađen dočekom za Kevina Pantera u meču sa Partizanom.

Izvor: MN Press/TV Arena sport/SCreenshot

Analizirao je Vlade Đurović igre Crvene zvezde i Partizana u Evroligi, a osim što je kritikovao strane košarkaše u sastavu Željka Obradovića, obratio je pažnju i na Kevina Pantera. Prošlogodišnji kapiten Partizana stigao je u Beeograd i vidjeli smo da ga je odmah uveče po dolasku u Beograd dočekala jedna emotivna navijačica. Sreo se i sa Željkom Obradovićem pred meč, a dobio je i poklon od predsjednika kluba Ostoje Mijailovića na početku utakmice.

Navijači mu nisu zviždali kada je šutirao slobodna bacanja, moglo se čuti sa tribina "Kevin kapiten", a to se nije svidjelo Đuroviću. Istakao je da ne vidi zbog čega se tako srdačno dočekao igrač koji jeste proveo tri godine u klubu i koji jeste kapiten.

"Ovako neke ljude je dirnuo doček Pantera, pokloni, ja ne mislim tako. Jer šta je on osvojio sa Partizanom da bi dobio takav doček? Jeste on bio tu tri godine, ali Lesor kad se bude vratio jednog dana, za pet, deset godina u Atinu, pozdraviće ga navijači ovacijama jer je bio prvak Evrope i Grčke. A šta je Panter uradio? Najpoznatiji je po onom glupom incidentu sa Ljuljem u četvrfinalu Evrolige... Ja ne gledam tako, oni to tako gledaju i ok", rekao je Vlade Đurović-

Kada je govorio za MONDO pred meč, Kevin Panter je istakao da ne može biti siguran šta da ga očekuje na ovom meču i da ne zna kako će se snaći u takvoj situaciji. Snašao se odlično, pogodio je ključne šuteve za pobjedu i na kraju je imao 18 poena.

"Ufff, čovječe. Ne znam, ne znam. Stvarno ne znam. Biće emotivno sigurno, biće emocija. U kom trenutku? Ne znam, ali biće sigurno. Naravno da sam spreman za to. Igram košarku dugo, moram da ostanem fokusiran. Dešavaće se razne stvari, sve to je normalno, samo je bitno da budem fokusiran na teren", istakao je Panter tada za MONDO.