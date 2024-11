Željko zagrmio zbog rasporeda Partizana: "Veoma interesantno, drugi put nam se dešava"

Partizan ima dan manje za odmor od svog protivnika, što se Željku Obradoviću ne sviđa.

Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Košarkaši Partizana imaju samo dvije pobjede u prvih devet kola, a prilika za trei trijumf u Evroligi biće na meču protiv Olimpije iz Milana, u drugom meču novog duplog kola. Taj susret će se igrati u Beogradskoj areni u petak uveče, na istom mjestu sa kojeg je u srijedu Barselona odnijela bodove. Vremena između dvije utakmice nema mnogo, a to je pomenuo i Željko Obradović.

Po riječima trenera Partizana, veoma je interesantno što već drugi put ove sezone crno-bijeli imaju dan manje za odmor i pripremu drugog meča od svog rivala u duplom kolu. Ekipa Olimpije iz Milana igrala je u utorak u Berlinu protiv Albe, pa će joj naredni meč biti u petak protiv Partizana. Zbog takvog rasporeda nema mnogo prostora za treninge...

"Odradili smo trening između dvije utakmice koji je isključivo posvećen tome da se vide neke stvari koje smo radili na prošlom meču i da se razmišlja o sledećem protivniku. Radili smo na tome da znamo da pravimo faulove kada smo u bonusu, to je veliki problem u našoj igri. Vraćam se na situaciju na 1:25 sekundi do kraja i kada smo imali dva faula da damo, a primili smo trojku. Mada, bilo je prije te trojke nekih čudnih stvari, ali ne bih o tome. Druga stvar na koju smo obratili pažnju. a imali smo velikih problema bila je ta 'switch' odbrana Barselone. Probali smo da objasnimo igračima kako da u tim situacijama napadnu", rekao je Željko Obradović pred meč protiv Olimpije iz Milana.

Osvrnuo se Željko Obradović i na igru Olimpije, koja forsira nekarakterističan stil. Naravno, još jednom je iskoristio priliku da istakne koliko Partizanu znači podrška navijača, koja ne izostaje ni sa veoma loših 2-7 na početku sezone u Evroligi.

"Što se tiče Milana, oni imaju takođe probleme. Igraju atipično, sa tri 'četvorke' i dva plejmejkera. Napravili smo skauting šta bi trebalo da radimo, ono što je veoma interesantno, to je da drugi put u duplom kolu ekipa sa kojom igramo ima dan više odmora. To u ovakvoj situaciji nije zanemarljivo. Zato moramo da igramo sa još većom energijom, sa još većim brojem izmjena i ostavimo srce na terenu. Htio bih da se zahvalim našim navijačima koji nisu prestali da nas bodre i pored velikog minusa. Oni su uvijek naša snaga, probao sam sa igračima da razgovaram o tome koliko je to važno. Da shvatimo da sem nas samih, igramo i za nekog drugog", dodao je Obradović.

Što se tiče zdravstvenih stana, sve je isto. Marinković se ušinuo na treninzima Partizana, a ostali imaju sitnije probleme. "Sitni problemi, Vanja je nažalost u istom problemu, ima još par igrača sitne probleme, videćemo sutra kako će to izgledati. Pričam sa svim igračima tokom treninga, svako od njih zaslužuje pažnju i zaslužuje da razgovoramo o ulozi u timu. Oni su momci u koje imam ogromno povjerenje i naravno da ću nastaviti da stojim uz njih", zaključio je trener Partizana.