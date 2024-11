Sudije oštetile Partizan u ključnom napadu protiv Barselone: Krupna greška se jasno vidi na snimku

KK Partizan primio je odlučujuću trojku u akciji Barselone u kojoj se dogodio i sudijski previd.

Izvor: Twitter/GoodHas9

U odlučujućoj akciji utakmice Partizan - Barselona, završenoj prelomnom trojkom Aleksa Abrinesa za pobjedu gostiju, dogodio se očigledan sudijski previd. Arbitri u sastavu Emin Mogulkoč - Sefi Semeš i Kristaps Konstantinovs nisu dosudili korake Tomaša Satoranskog, iako djeluje očigledno da je najprije trčao sa loptom u ruci, pa je tek onda spustio na parket.

Pogledajte tu situaciju, a onda i koš odluke - Abrinesovu trojku iz ugla kraj Partizanove klupe. Tim hicem na minut i 10 sekundi do kraja, Barselona je povela četiri poena prednosti. Ispostavilo se da je to bila i nedostižna prednost.

Željko Obradović govorio je poslije utakmice o ovoj situaciji i naglasio da je tražio da njegovi igrači naprave faul, jer još nisu ispunili bonus. Ipak, u preuzimanju igrača u odbrani nisu uradili kako je od njih traženo i posljedica je bila bolna za crno-bijele.

Neverovatno da nijedan od trojice sudija ne vidi ove korake u polasku i to u ovakvom momentu. Celavi nas je veceras u svakoj situaciji osakatio#kkp#KKPartizanpic.twitter.com/wOvWXRddiq — bonifacio (@GoodHas9)November 13, 2024

"Na minut i 25 sekundi do kraja stavim jasno do znanja na tajm-autu kako da igramo odbranu, da uradimo najlakšu stvar i napravimo faul, a primimo tri poena. Ti igrači koji su odigrali kako su odigrali napravili su prvu grešku kod preuzimanja, primili tri poena i to je to. Sve se svodi na ovo što sam rekao", rekao je poslije meča Željko Obradović.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski bio je u tom trenutku na terenu i preuzeo je odgovornost za defanzivni propust.

"Trebalo je da napravim faul, moram da vidim snimak i utakmicu. Sve je to nešto o čemu možemo da pričamo i šta može da se popravi", kazao je Novosađanin.

Takođe, na konferenciji za novinare poslije meča bilo je riječi i o suđenju, ali Željko Obradović je rekao da ne može da govori o tome.

"Ne mogu da komentarišem i nisam to radio, niti želim da radim. Moja koncentracija treba da bude samo na timu i na poslu. Mi nemamo pravo na komentare, ni treneri, igrači, rukovodioci... Niko nema pravo i na tome sve počinje i završava. Mislim da je mnogo važnije da se okrenemo sebi, da budemo koncentrisani na svoj posao i da nam ništa ne odvlači pažnju, energiju i koncentraciju. Mnogo je važno u ovom poslu kontrolisati emocije. Na tome insistiram svakog dana u priči sa igračima. Neki to mogu, neki ne mogu. Što prije shvatimo da je to nešto veoma važno biće dobro za sve nas", kazao je "Žoc".

Partizan je porazom protiv Barselone pao na skor 2-7 na tabeli Evrolige uoči utakmice protiv Armanija u petak.