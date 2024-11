Željko znao šta će se desiti, a onda je trojka šokirala Arenu: Ovaj potez je nanio bolan poraz Partizanu

Željko Obradović upozoravao je baš na ovo...

Izvor: MN PRESS

Partizan je bio nadomak velikog preokreta i pobjede protiv jednog od favorita u Evroligi, ali je na kraju morao da čestita Barseloni u punoj Areni (87:79). Momenat koji je odlučio meč dogodio se na 70 sekundi prije kraja u momentu kada je srpski tim imao samo poen zaostatka (80:79).

Aleks Abrines pogodio je trojku iz ćoška i tako raspršio snove o preokretu crno-bijelih. Neposredno prije toga je Željko Obradović imao improvizovani tajm-aut, na 1:25 do kraja, dok su sudije gledale "čelendž" Barselone povodom faula Alekseja Pokuševskog trofejni stručnjak okupio je svoje igrače i tada im je rekao da paze baš na to...

"Na minut i 25 sekundi do kraja stavim jasno do znanja na tajm-autu kako da igramo odbranu, da uradimo najlakšu stvar i napravimo faul, a primimo tri poena. Ti igrači koji su odigrali kako su odigrali napravili su prvu grešku kod preuzimanja, primili tri poena i to je to. Sve se svodi na ovo što sam rekao", rekao je Obradović na konferenciji za medije poslije utakmice. U tom momentu Partizan nije bio u bonusu i imao je "mali faul" na raspolaganju da prekine napad rivala, ali ga nije iskoristio.

Pogledajte i taj koš: