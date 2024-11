"Trebalo je da napravim faul": Srbin progovorio o detalju koji je skupo koštao Partizan u Areni

Aleksej Pokuševski oglasio se poslije poraza Partizana od Barselone.

Partizan je nadoknadio veliki zaostatak, ali ni to nije bilo dovoljno da se prekine niz poraza. U punoj Areni Barselona je odnijela pobjedu (87:79). Imao je srpski tim šansu, posebno u samoj završnici kada je došao na samo "-1" (80:79).

Već u sljedećem napadu gostiju dogodio se potez koji je riješio meč. Tada je Aleks Abrines pogodio trojku iz ćoška, a sve to moglo je da bude spriječeno da je Partizan napravio faul. Upozoravao je na to Željko Obradović, a Aleksej Pokuševski je svjestan da je morao bolje u toj situaciji. "Trebalo je da napravim faul, moram da vidim snimak i utakmicu. Sve je to nešto o čemu možemo da pričamo i šta može da se popravi", rekao je Pokuševski.

Analizirao je i sam meč. "Mislim da prvo poluvrijeme mora da bude nešto kako ne treba da igramo, energija je glavna stvar bila i neko požrtvovanje na terenu. Onda je druga slika bila u drugom poluvremenu, krenulo je bolje od treće četvrtine."

Prema njegovim riječima energija mora da bude bolja. "Timska energija je bitna, pokušavam svaku utakmicu da dam sve od sebe, nekada je dobro, nekada nije, rekao bih da u ovom meču nije bilo dobro."

Aleksej Pokuševski izjava

Igra Pokuševski sve bolje. Protiv Barselone dao je 12 poena (2/2 za dva, 1/3 za tri, 5/5 sa penala), uz 3 skoka, 2 ukradene loptu i po jednu asistenciju i izgubljenu loptu. Imao je najbolji indeks korisnosti u svom timu (15). "Osjećam se bolje na terenu, mislim da će da bude sve bolje. Nadam se da će biti na još višem nivou da bismo pobjeđivali."

Slijedi meč sa Armanijem u Areni u petak (20.30). Meč koji može da bude jedan od ključnih za Partizan koji ima skor 2-7, dok je italijanski tim na 3-6. "Imaćemo trening, spremićemo se za taj meč, vidjećemo šta i kako, da budemo spremni da pobedimo. Pritisak postoji, to je normalno, sport je to", zaključio je Pokuševski.