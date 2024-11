Partizan je izgubio od Barselone, ponovo poraz u neizvjesnoj završnici..

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je u devet evroligaških mečeva upisao samo dvije pobede i trenutno je na 15. mjestu na tabeli. Nije borba za plej-of predaleko, ništa nije još izgubljeno, ali postoji razloga za brigu. Posebno ako se uzme u obzir da je na četiri meča pred domaćom publikom, u punoj Areni, samo jednom slavio (protiv Bajerna).

Tri poraza bila su u neizvjesnim završnicama, uglavnom na jednu loptu, Virtusa, Monaka i Barselone. Greške se ponavljaju iz meča u meč i kod kuće i na strani i to je glavna zamjerka Željka Obradovića na račun svojih izabranika. Kako je i sam istakao u svojim izjavama, jedino im zamjera ubjedljiv poraz od Fenerbahčea u Istanbulu, borbenost, energija i želja su nešto čime je zadovoljan od početka sezone.

Naznake dobre igre postoje, vide se tokom mečeva, ali se isto tako vidi i "prazan hod" koji je do sada skupo koštao crno-bijele. Vidjelo se to i protiv Barse kada je razlika u korist gostiju u jednom momentu bila na 23 poena. Vratio se Partizan na samo poen minusa, imao priliku i da povede... Međutim, nova greška u završnici, nije napravljen faul na vrijeme i kazna je uslijedila u vidu trojke Aleksa Abrinesa koji je tako riješio meč. Bilo je tu nekih dobrih, ali i nekih loših stvari koje će morati što prije da se isprave...

Prvi zvižduci i nezadovoljstvo

Vidi opis Prvi zvižduci u Partizanovoj Areni: Crno-bijeli traže izlaz iz krize, a Željko jednim potezom pokazao kome vjeruje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Meč protiv Barselone u Areni pokazao je i čime su navijači Partizana najviše nezadovoljni. Odnosno, koji igrač ih je razočarao. To je Brendon Dejvis. Najiskusniji član ekipe i zamjenik kapitena ispraćen je zvižducima sa tribina na klupu. Neposredno prije njegovog izlaska skandirali su "Balša, Balša" jasno aludirajući na to da bi više voljeli da igra Koprivica nego Dejvis.

Brendon se muči od početka sezone, prvenstveno u odbrani. Ima probleme sa defanzivnim skokom, građenjem igrača, dok u napadu daje određeni doprinos. Do sada prosječno bilježi 7,3 poena i 2,8 skokova po meču. Nije jedini koji je na udaru, pošto i na društvenim mrežama navijači imaju sve više zamjerki na igru Sterlinga Brauna. Poslije dobrog starta sezone, jedan od igrača koji je trebalo da bude među glavnim napadačkim opcijama se muči. Barsi je ubacio 10 poena (1/4 za dva, 1/3 za tri, 5/5 sa penala), ali je u svim prethodna četiri evroligaška meča bio jednocifren, Parizu je dao samo 2 poena, Fenerbahčeu 4, Monaku 7, Virtusu 8. Ife Lundberg se takođe mučio u prethodna tri evroligaška kola, ali ima "kredit" zbog zalaganja u odbrani i nekih prethodnih odličnih mečeva.

Bošnjaković i Pokuševski

Vidi opis Prvi zvižduci u Partizanovoj Areni: Crno-bijeli traže izlaz iz krize, a Željko jednim potezom pokazao kome vjeruje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nije sve tako crno ni poslije poraza od Barselone. Među glavnim plusevima svakako su dvojica mladih srpskih košarkaša - Mitar Bošnjaković i Aleksej Pokuševski. Bivši igrač Reala našao se u startnoj postavi umjesto kapitena Vanje Marinkovića i ostavio je odličan utisak. Imao je 6 poena, 4 skoka i po 2 asistencije i ukradene lopte na evroligaškom debiju. Uz to je imao zadatak da čuva Kevina Pantera od prvog minuta i trudio se maksimalno, kako sam kaže "da ga čuva i da mu bude dosadan".

Pokuševski je dao 12 poena (2/2 za dva, 1/3 za tri, 5/5 sa penala) i imao je najveći indeks korisnosti u Partizanu (15). Dobar je bio i u odbrani, uz jednu grešku zbog koje sam sebi najviše zamjera. Što nije napravio faul pred ključnu trojku Barselone. Prostora za rad i napredak ima kod njega, to se vidi, kao što je primjetno da je sve bolji iz meča u meč i da se prilagođava na prvu evroligašku sezonu.

"Kopanje rupe" i Željkovo povjerenje

Pogledajte 01:51 Dvejn Vašington izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Poraz od Barselone pokazao je i kome Željko Obradović vjeruje. Tako je na terenu u bitnim momentima bio Dvejn Vašington što je jasan pokazatelj da se trudi i radi. Sa druge strane Ajzea Majk nije dobio ni sekund, što pokazuje da još nije uspio da se nametne. "Želim da nastavim da rastem, da pravim korake na putu da igram konstantno. Vjerujem treneru, moram da budem svoj, da radim na svojoj igri, da budem spreman i sve će to da bude kako treba i kada treba. Trener mi vjeruje, hoću da imam još veću minutažu, moram da radim ono što od mene traži, da učim iz grešaka i nadam se da ću igrati još više i da ću pokazati pravog sebe", poručio je Vašington.

Amerikanac je uz to i na slikovit način opisao meč protiv španskog tima. "Vratili smo se u drugom poluvremenu, ali to je košarka. Ne možeš da iskopaš sebi toliku rupu, ne funkcioniše to tako... Vjerovali smo u pobjedu, košarkaški bogovi rade na misteriozne načine, ponekad te pogledaju, imaš malo i sreće, ali kad iskopaš sebi takvu rupu, teško je vratiti se", rekao je Dvejn aludirajući na ogromnih "-23" koje je Partizan uspio da stigne.

Slijedi meč sa Armanijem u petak u Areni, duel za koji je možda prerano reći da može da bude ključni, ali je svakako od ekstremne važnosti za Partizan u ovom dijelu sezone, posebno kada se pogleda tabela.