Šta u Kataru može da se kupi za 20 maraka? Skoro 90 litara vode, a pivo - ni malo! Evo kakve su cijene...

Pogledajte kako se kreću cijene u prodavnicama u Dohi i zašto se većina navijača hrani na taj način umjesto da kupuje gotovu hranu. /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz MONDA/

I prije polaska na Svjetsko prvenstvo u Kataru svima je bilo jasno da nas čeka "udarac na džep" i da će cijene od avionske karte, preko smještaja do hrane - biti jednostavno mnogo "jače" nego da se turnir organizuje u Evropi. Zbog svega toga i ne čudi što je navijača manje nego na prethodnim Mundijalima i da su tu "botovi", ali ima i onih koji su poput Argentinaca ili Brazilaca štedjeli i po nekoliko godina kako bi vidjeli Dohu i bodrili svoju reprezentaciju, nadaju se i do finala. A da bi imali dovoljno novca da ostanu sve do kraja, moraju da se "dovijaju" i štede - od smještaja u kamp-kućicama pustinji za 200 američkih dolara za noć, pa sve do pametne kupovine i štednje u prodavnicama.