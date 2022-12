Džaka provocirao Srbe, Šaćiri skakao na klupu: Jedan se hvatao za međunožje, drugog selektor sklonio - Piksi uletio!

Napeta situacija utakmice Srbija - Švajcarska

Izvor: MN Press/Marko Metlaš

Reprezentacija Srbije gubila je od Švajcarske u odlučujućoj utakmici, kada je poslije jednog prekida nastao haos kod klupe "orlova".

Nakon što se srpski tim žalio arbitru i tražio faul za jedanaesterac na Aleksandru Mitroviću, kapiten Švajcarske Granit Džaka došao je do klupe Srbije, ušao u raspravu sa nekim, a onda se uhvatio za međunožje. U tom trenutku srpski rezervisti su uletjeli sa klupe u teren, a prednjačio je Stefan Mitrović.

Izvor: RTS/Screenshot

Reporter MONDA sa stadiona javlja da se u gužvi brzo našao i Đerdan Šaćiri, stari "znanac" srpske reprezentacije i navijača, koji je i ovog petka bio strijelac protiv Srbije. On je takođe došao do klupe, dobacivao, a sklonio se tek kada ga je selektor Švajcarske Murat Jakin udaljio, pa izveo iz igre. Šaćiriju je to veoma teško palo, pa je u bijesu udario pleksiglas kraj klupe. Da bi smirio tu situaciju, u teren je utrčao i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

Pogledajte 00:31 Koškanje igrača Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Takođe, prije te napete situacije bilo je frke i na tribinama, u dijelu gdje su bili smješteni srpski navijači.