Ne piši o porodici Džaka! Šta će biti? Vidjećeš! Otac fudbalera prijetio Albanki - Upozoravam te, biće kasno!

Otac švajcarskog reprezentativca uključio se u program, napao Zanu i napravio joj pakao na društvenim mrežama. Dobija prijetnje smrću!

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru najviše drame na terenu donio je meč Srbije i Švajcarske - u trećem kolu grupne faze. U centru pažnje našao se Granit Džaka, koji je nekoliko puta tokom meča ulazio u klinč sa srpskim fudbalerima. Sukobio se sa čitavom klupom kada je psovao i hvatao se za međunožje, ulazio je u sukobe sa Milenkovićem, Milinković-Savićem, Mitrovićem... A u istom maniru se poslije utakmice ponio i njegov otac, Ragip.

Tokom jedne emisije na kosovskoj televiziji, Ragip Džaka se uključio u program i brutalno napao aktivistkinju za ljudska prava Zanu Avdiu. Ona je hrabro inosila stav da je Granitov potez neprimjeren i od tada dobija čak i prijetnje smrću. Između ostalog, rekla je da je fudbalerov gest prema srpskim igračima bio "uličarski" i na to je Džakin otac reagovao telefonskim uključenjem, pa prijetnjama.

"Potez Granita Džake je sramota! To je uličarski postupak. Tragedija je što niko u našoj zemlji ne osuđuje ovu fotografiju. Dva dana se bavimo fotografijom, a gest na njoj degradira samo Granita Džaku. Kakvu vrijednost za nas ima ova fotografija? Šta govori o nama ova fotografija, ako mi slavimo takav gest?", istakla je Zana Avdiju. Ona je poznata kao borac za prava žena, a i prije ovog nastupa bila je veoma prisutna u medijima. Ovako izgleda Zana:

Ona se tokom ovog televizijskog gostovanja "borila" protiv ostalih gostiju, koji su joj često prekidali rečenice. Dok se borba u studiju rasplamsavala, Avdiu je istakla da je gest Granita Džake "simbol sek*ualnog napada", što je šokiralo ostale goste u emisiji. Zana je jednom od njih rekla da joj je žao što on nema nikakav nivo i što ga samo ovakvi postupci čine ponosnim. Ovo gostovanje revoltiralo je Ragipa, oca Granita Džake, koji se telefonskim pozivom uključio u program.

"Htio sam samo da podsjetim ovu damu Zanu, ali neću pričati previše detalja o tome ko je ona. Molim te, ne želim nikakvu diskusiju sa tobom. Kada Granita nazove uličarem, to je velika šteta. Ona sjedi u ovoj emisiji i nema pojma o sportu, emocijama, albanskoj kulturi... Ne znam ko je pozvao takvu ženu. Došla je da se suprotstavi dječaku albanske krvi, momku koji svakog Albanca čini ponosnim", rekao je Ragip.

Otac kapitena švajcarske reprezentacije nastavio je da napada Zanu Avdjiu veoma oštrim tonom. "Ti ljudi su vrijeđali njegovu majku, ženu i djecu. Pravili su brojne gestove. Skandiraju 'Ubijte Albance', 'Kosovo je Srbija' i onda ona kaže da je Granit uličar. Sada ću vam objasniti. Porodica Džaka se nikada nije predavala i nikada se neće predati. Njegov gest nije bio ni politički ni šovinistički. Granit je od granita! Nije uradio ništa da nekoga uvrijedi. Šteta je što Zana podržava ove srpske teorije", rekao je Ragip Džaka, koji je u vrijeme bivše Jugoslavije dio života proveo u zatvoru.

"ČUJEM SE SA NJIM SVAKOG SATA!"

Otac poznatog fudbalera nije se zaustavljao tokom ovog uključenja. "Čujem se sa Granitom svakog dana i svakog sata, jer je on moj sin. Veoma mu teško pada sve što se dešava, to što ga kritikuju ljudi poput ove Zane. Granit uvijek vodi kampanju protiv nasilja nad ženama na Kosovu. On rizikuje čitavu svoju karijeru zbog priče o tome ko je silovao naše žene, majke i sestre na Kosovu. I onda ona dođe i nazove ga uličarem?", rekao je Granitov otac, prije nego što je napravio skandal!

"Morate da pazite šta pričate o porodici Džaka", rekao je Ragip. "Inače, šta će biti?", odgovorila je Avdiju. "Kasnije ću vam reći šta će biti. Moraćete da odgovarate za to što pričate. Ali, kada dođe vrijeme za odgovaranje, biće vam kasno. To vam garantujem. Ne poznajete vi porodicu Džaka", rekao je Ragip.

Nakon ovog sukoba na televiziji, Zana Avdiju dobila je preko 11.000 prijetnji na društvenim mrežama. U međuvremenu je zaključala svoje profile na društvenim mrežama, kako bi teror Albanaca prestao. Između ostalog, navijači su joj prijetili smrću, vrijeđali je zbog njenih stavova i pisali joj da je "ku*va srpske krvi".