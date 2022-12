Brazilac otvorio dušu - ovako je lumpovao sa Modrićem!

Brazilski desni bek Eto prisjetio se svog lumpovanja u Zagrebu sa Lukom Modrićem i sadašnjim zvijezdama tima Hrvatske.

Izvor: Profimedia/ AFP PHOTO STRINGER

Eduardo i Samir su na kraju kao Brazilci koji su svoje karijere napravili u Dinamu iz Zagreba zaigrali za Hrvatsku, a Eto nije! Desni spoljni koji je proveo šest godina u Zagrebu imao je ponudu da i on obuče dres "vatrenih", ali to na kraju nije učinio!

Sada je pred duel Brazila i Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru za brazilske medije pričao o tom meču, ali i sa danima u Zagrebu gdje je igrao sa Lukom Modrićem, Mateom Kovačićem, Marcelom Brozovićem, Andrejem Kramarićem, Vedranom Ćorlukom, Mariom Mandžukićem...

"Iz generacije koja je bila vicešampion svijeta 2018. igrao sam s nekoliko njih, to su Modrić, Kovačić, Kramarić, Mandžukić, Ćorluka. Kada sam stigao u Dinamo, Modrić se tek vratio sa pozajmice. Počeli smo zajedno u predsezoni, ali on jedva da je igrao u Dinamu jer je bila jako dobra konkurencija. Međutim tada sam već vidio Lukin kvalitet. Bio je drugačiji, ali nisam zamišljao da će napraviti fantastičnu karijeru kakvu je napravio", rekao je Eto.

Do suza je nasmijao sve svojim anegdotama o izlascima u Zagrebu, kada su sa njim zajedno u grad išli Luka Modrić i... rječnik!

"U to vrijeme bili smo samci, a kako je Eduardo da Silva bio oženjen, izlazio sam uveče sa Hrvaticama. Portugalsko-hrvatski rječnik ispod ruke... Možete li da zamislite kako je bilo teško da razgovaram sa nekom djevojkom? Morao sam da otvorim rječnik, da pronađem riječi i da ih spojim!", ispričao je Eto.

A rječnik je bio neophodan jer pomoć saigrača nije uvijek smio da traži i to baš zbog Modrića i njegovih savjeta...

"Jednom smo uveče bili napolju i Modrić me je naučio jednu frazu na hrvatskom da bih je rekao djevojci. Pitao sam ga: 'Jesi li ozbiljan?', a on je rekao: 'Ozbiljan sam, vjeruj mi!', ali djevojka se namrštila, okrenula leđa i otišla. On i Ćorluka samo su se smijali. Kasnije sam saznao da sam rekao djevojci da se loše obukla, nakon toga mi je bilo jasno zbog čega je otišla, a sve me je to Luka naučio'', otkrio je Eto.

Dinamo već godinama sprema mlade talente i prodaje ih za veliki novac, a jedan od onih za koje se odmah vidjelo da će uspjeti bio je Mateo Kovačić.

''Kako smo dolazili na treninge ranije, nekoliko mojih suigrača i ja išli smo da bacimo oko na trening mlađih kategorija. Tamo je bio Mateo Kovačić i odmah se vidjelo da pravi razliku. Kasnije nam se priključio u prvom timu,a ja sam ga maltretirao i tjerao ga da nam nosi vodu. To je tako za sve kada dođu u profesionalce. Ali uvijek je bio jako fino dijete, iz jako dobre porodice i izuzetno pristojan.''

Eto je na kraju dobio i hrvatsko državljanstvo, a sada je otkrio i zašto. Problem su bili Darijo Srna i Slaven Bilić.

"Naturalizovao sam se, ali nikad nisam dobio poziv za reprezentaciju jer je glavni desni bek bio Srna, koji je bio i kapiten. Takođe, tadašnji trener bio je Splićanin i on me nikada ne bi zvao zbog rivalstva s Dinamom", istakao je Eto i na kraju priznao da je "podijeljen", ali da će od 16 časova navijati za Brazil!

