Engleska poludjela za Hrvatom: Trkaju se da ispišu istoriju njegovim transferom

Joško Gvardiol je fenomenalan na ovom Svjetskom prvenstvu i sada ga čeka transfer karijere, koji će biti i najskuplji transfer u istoriji hrvatskog fudbala.

Izvor: Profimedia

Hrvatska je ponovo stigla do polufinala Mundijala gdje će se sastati sa selekcijom Argentine i Lionelom Mesijem, a pored fantastičnog golmana Dominika Livakovića jedan fudbaler koji je zavredio pažnju svjetske javnosti je štoper Joško Gvardiol.

Ovaj mladi defanzivac ima tek 20 godina, a Dinamo iz Zagreba ga je prije dvije sezone prodao RB Lajpcigu za 18.800.000 evra. Sada poslije fantastičnih igara na Mundijalu Mančester siti je spreman da plati preko 100.000.000 evra za njega, pošto su ga ljetos htjeli za 80.000.000.

Nije samo uprava Mančester sitija i stručni štab sa Pepom Gvardiolom "zaljubljen" u sjajnog štopera, već i engleske legende. Nekadašnji legendarni fudbaler Čelsija Pet Nevin je takođe impresioniran.

"Gledati Joška Gvardiola kako igra je užitak. To je kao kad gledate Rols Rojs. Taj tip je briljantan. To se najbolje vidjelo na utakmici četvrtfinala kada je čuvao Ričarlisona. On je inače napadač koji lovi sve, čini se da može da ulovi goluba u letu, ali nikako nije mogao da bude brži od Joška Gvardiola. Pored igrača kao što je on nema uzimanja lopte", jasan je bio Nevin.

Ništa manje pohvala Gvardiol nije dobio ni od Pola Mersona, nekadašnjeg legendarnog fudbalera Arsenala. "Hrvatska ima impresivne igrače kao što su Modrić i Kovačić, ali Joško Gvardiol je baš jako poseban defanzivac. Poznato je da se igrači probiju na Svjetskim prvenstvima, a ovaj Mundijal je Gvardiolov."

Još jedan analitičar sa engleskih medija i bivši reprezentativac ove države Džermejn Dženas takođe je oduševljen Gvardiolom. "Bez sumnje to je Joško Gvardiol rođeni talent koji je eksplodirao kada je najvažnije", istakao je Dženas.