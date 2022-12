Nosi Hrvatsku u Kataru, a umalo ostavio fudbal: Trener ponižavao ribarevog sina, sa utakmica Dinama išao tramvajem!

Nevjerovatna priča Joška Gvardiola, jednog od najboljih štopera na Mundijalu.

Joško Gvardiol (20) vodi Hrvatsku u Kataru. Luka Modrić jeste najbolji igrač ekipe, golman Dominik Livaković bio je heroj osmine finala, ali je mladi štoper jedan od glavnih razloga što su "vatreni" tu gdje jesu. Njegove fenomenalne partije, komandovanje posljednjom linijom, nevjerovatne predispozicije i potencijal koji ima. Nema sumnje da će Lajpcig dobro naplatiti njegove igre ako odluči da ga proda u narednom periodu.

Njegova životna priča zaista je nevjerovatna. Posebno ako se uzme u obzir da je u jednom momentu, kada je počinjao da se bavi fudbalom, zamalo odustao od svega zbog jednog trenera. "Dolazio sam na trening sa voljom, onda tamo me neko ponižava. Imao sam problem, jer je sam imao popodnevnu nastavu, onda me tata čeka ispred škole, vozi, jedem sendvič u autu, dođem na trening. I tamo bude sve i svašta. Dođe meč, ne igram, pa onda malo ulazim. Zapitao sam se, za šta treniram kada dajem maksimum, a ne igram. Shvatio sam da neće cijeli život biti isti trener. Došao je novi, vidio je tu gdje jesam i eto", ispričao je Gvardiol u podkastu "Inkubator" jednom prilikom.

Momak rođen u Novigradu, započeo je profesionalnu karijeru u zagrebačkom Dinamu i tamo je prvi gol dao sa 17 godina. I dan danas se pamti jedna fotografija poslije tog pogotka, pošto je tramvajem otišao kući. "Ne znam šta bih rekao za tu sliku, nekad imam prevoz, nekad me roditelji voze, ali često sa treninga i mečeva idem kući tramvajem. Roditelji nisu bili kući, sestra mi je tada došla umorna kući s posla, spremala je večeru, rekao sam joj da ću doći tramvajem", pričao je Gvardiol u intervjuu za "Jutarnji list".

Njegov otac se bavi ribolovom i to je put kojim bi i Joško krenuo, da nije postao fudbaler. "Tata prodaje ribu, uveče idu u lov, pa odmah to što ulove voze do Zagreba i oda ujutru svježa riba sitže u ribarnice. Tata ustaje u četiri ujutru, ide na Dolac kako bi preuzeo i sredio sve da bude spremno za prodaju. Da nisam u fudbalu, vjerovatno bih išao njegovim stopama. Ranije sam znao, dok su treninzi bili kraći, da produžim do njega u ribarnicu i da provodimo vrijeme zajedno. Miris ribe mi nikada nije smetao."

Počeo je ni iz čega, sada se za njega otimaju velikani, navodno je Čelsi najbliži transferu, mada o tome nije želio da priča tokom Mundijala. "Ponekad i sebe začudim odakle mi sve te sposobnosti. Kad meč počne, onda radiš sve ono što znaš najbolje", prokomentarisao je Joško meč sa Japanom i plasman u četvrtfinale.

Što se privatnog života tiče, nema djevojku i to je potvrdio komentator HRT-a Joško Jeličić nedavno. "Strah me, jer nema djevojku, a znam da određene dame niskog morala stoje tu u niskom startu i znaju njegovu cijenu bolje od Fabricija Romana. Ipak, vidio sam njegovu majku u jednoj emisiji, znam kakav je momak i siguran sam da neće biti izazova u tom smislu, ponosan sam na njega", rekao je Jeličić.

I sam je jednom prilikom na HRT-u pričao o tome, na pitanje koje su mu tri najlepše žene na svijetu izdvojio je Šakiru, Dženifer Lopez i Anđelinu Džoli, pa ga je voditelj pitao da li to znači da voli starije dame. "Malo starije, da, da, sav sam u tom fazonu", nasmijao se Gvardiol.