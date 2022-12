Pogledajte samo Brazilce, to je užasno! Odmah su mu odgovorili: Znamo šta te još boli! (VIDEO)

Reprezentativci Brazila dobro su se zabavili na terenu protiv Južne Koreje, a čuveni irski fudbaler smatra da su prešli granicu ukusa i pristojnosti,.

Legendarni Irac i bivši kapiten Mančester junajteda Roj Kin ostao je zgrožen plesom brazilske reprezentacije u pobjedi protiv Japana. "Mislim da je to nepoštovanje, da tako igraju svaki put kada postignu gol. Ne smeta mi to kod prvog gola, ali smeta mi kad to urade svaki put kad pogode. Čak je i njihov selektor zaigrao. Ne sviđa mi se to", rekao je on.