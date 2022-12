ANKETA: Ko osvaja Svjetsko prvenstvo?

Ostale su još samo četiri reprezentacije u konkurenciji za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru. Glasajte u našoj anketi!

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Nakon velikih borbi u četvrtfinalu, dobili smo i dva polufinalna para na Svjetskom prvenstvu u Kataru. U utorak će snage odmjeriti Argentina i Hrvatska, dok će dan kasnije svoju kartu za finale tražiti Maroko i aktuelni prvak svijeta Francuska.

ARGENTINA

Leo Mesi igra svoje posljednje veliko takmičenje sa reprezentacijom Argentine, a upravo mu titula prvaka svijeta jedino fali u njegovoj bogatoj riznici trofeja. Međutim, nije izgledalo sve tako idilično za njih na početku Mundijala. Saudijska Arabija im je nanijela šokantan poraz (2:1), nakon čega su savladali Meksiko i Poljsku i time prošli kao prvi u grupi C. U nokaut fazi bili su bolji od Australije i Holandije poslije penal-serije, pa će im posljednja prepreka do finala biti Hrvatska. Selektor Skaloni će za meč protiv "vatrenih" na raspolaganju imati sve fudbalere i to je dobra vijest, pored toga, navijači Argentine će sigurno biti brojni i glasniji od kolega iz Hrvatske, pa bi i to mogao biti važan faktor u prvom polufinalu.

HRVATSKA

Pokazali su Hrvati još jednom čitavom svijetu da su specijalisti za nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića su u dva navrata uspjeli da izbace rivale poslije boljeg izvođenja penala. Prvo Japance, a potom i možda prvog favorita prvenstva - Brazil. Luka Modrić, slično kao i Leo Mesi, igra svoj poslednji Mundijal, pa sigurno želi svojoj državi da podari titulu prvaka svijeta, jer su već bili treći 1998. godine, drugi 2018. u Rusiji. Ostaje da se vidi da li konačno mogu da odu do kraja i osvoje prvenstvo. Oni su u bili u grupi sa najvećom senzacijom Mundijala - Marokom, a pored te dvije selekcije nastupale su Kanada i Belgija. Zlatko Dalić je imao određenih kadrovskih problema do sada, ali za utakmicu protiv Argentine su svi spremni.

MAROKO

Najveća seznacija, možda i u istoriji Svetskih prvenstava, Maroko je došao do polufinala i ne planira da stane. Uspjeli su uz već spominjane Hrvate da prođu grupu F i to kao prvoplasirani. Valid Regragui i njegovi igrači napravili su potom novu senzaciju protiv Španije, a taj poraz je i selektora Enrikea koštao posla. Pao je i Portugal u četvrtfinalu, pa je svima jasno da Maroko ima šta da pokaže i protiv Francuske. Selektor Maroka je imao određene kadrovske probleme, ali smo se uvjerili da to nije veliki problem za "Lavove sa Atlasa", jer i kada su oslabljeni oni timskom igrom nadomjeste sve. Samo jedan primljen pogodak i to autogol, i pobjede protiv Španije, Portugala i Belgije, dovoljno su upozorenje Francuzima.

FRANCUSKA

Selekcija koju sa klupe predvodi Didije Dešan je vjerovatno i prvi favorit, a ako bi ponovili svoj rezultat postali bi treća selekcija kojoj je to pošlo za rukom, nakon Brazila i Italije. Francuzi su već u grupi pokazali kvalitet protiv Australije i Danske, a potom su doživjeli neočekivani poraz protiv Tunisa. Nokaut fazu su započeli protiv Poljske koju su poprilično lako savladali (3:1), a na njihovom putu je srušena još jedna evropska reprezentacija - Engleska (2:1). Nema dileme da Kilijan Mbape i saigrači igraju najljepši fudbal na šampionatu, a ostaje da se vidi da li je dovoljno za novi trofej. Dešan od svih selektora koji su došli do završnice ima najviše kadrovskih problema. Prije prvenstva je ostao bez Ngola Kantea, Pola Pogbe, Karima Benzeme, Presnela Kimpembea... u toku šampiona listi se priključio i bek Bajerna Lukas Hernandez.

Šta vi mislite, ko osvaja Svjetsko prvenstvo?

Anketa Ko osvaja Svjetsko prvenstvo u Kataru? Hrvatska 21.28% (10)

Argentina 27.66% (13)

Maroko 14.89% (7)

Francuska 36.17% (17) Povratak na glasanje Ko osvaja Svjetsko prvenstvo u Kataru? Hrvatska

Argentina

Maroko

Francuska Glasaj Rezultati

