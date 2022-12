Zvezda krenula po fudbalera "od 100 miliona evra": Čuvao je Mesija i Ronalda, zna se i koliko traže za njega!

Najveća operacija Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku biće dolazak Nemanje Maksimovića u vezni red... Ali, to neće biti nimalo jeftino.

Izvor: Profimedia

Priča se već danima u Srbiji, a sada je stigla potvrda i iz Španije - madridski "AS" prenosi da je Crvena zvezda zaista zainteresovana za srpskog reprezentativca Nemanju Maksimovića i da će sve učiniti da ga dovede već u januaru. Pregovori su već u toku, ali neće biti lako odobrovoljiti Hetafe jer Maksimović ima ugovor do 2024. godine i u njemu interesantnu klauzulu koja "tera" sve ponuđače - izlaznu klauzulu od 100 miliona evra.

Naravno, svi španski klubovi ovakve klauzule stavljaju u ugovore svojih igrača i rijetko kada one budu "aktivirane" (sem recimo Nejmara...), ali je Crvena zvezda već u početku u teškoj poziciji jer je Maksimović odigrao sve tri utakmice na Svjetskom prvenstvu i time sebi podigao cijenu.

Zvezda bi željela da spusti cijenu na dva-tri miliona evra, međutim Hetafe neće tako lako pristati na ove uslove jer bi bili u gubitku. Kupili su Maksimovića za 10 miliona evra prije četiri godine iz Valensije i ne žele ništa manje (iako taj novac manje vrijedi danas), a naravno teško je očekivati da Crvena zvezda toliko potroši na samo jednog fudbalera. Ali, čini se da je Maksimovićeva sudbina u predgrađu Madrida svakako neizvjesna, pošto su još ljetos doveli Grageru iz Sportinga i namjeravaju da ga polako "guraju" u vezni red - što će reći da su i srpskom reprezentativcu dani odbrojani.

Interesantno je da je Maksimović igrao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, da bi preko Verone, Domžala i Astane - stigao do Španije. Dobro je poznato i da je bio član dvije "zlatne generacije" srpskih fudbalera koji su 2013. godine osvojili EP za igrače do 19 godina, a onda i 2015. Svjetsko prvenstvo za uzrast do 20. U seniorskoj reprezentaciji Srbije ima 42 nastupa.

Momak iz Koviljače će u januaru proslaviti 28. rođendan, a u Španiji je stekao veliko iskustvo pošto je za šest sezona upisao 168 nastupa i čuvao igrače poput Mesija, Ronalda, Modrića...

(MONDO)