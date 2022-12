Predstavljen Varešanović: Koliko je težak dres Sarajeva? Moj najveći zadatak je da igračima prenesem tu LJUBAV I EMOCIJU

Sarajevo predstavilo novog trenera, koji je ugovor sa "bordo" klubom potpisao na 18 mjeseci.

Izvor: Anadolija/Denis Zuberi

Fudbalski klub Sarajevo u drugi dio sezone m:tel Premijer lige BiH ući će sa novim trenerom. Rukovodstvo kluba sa "Koševa" odlučilo je da ukaže povjerenje Mirzi Varešanoviću, koji se tako vratio u matični klub, sa kojim je dogovorio saradnju na godinu i po.

Više od decenije nakon prvog angažmana u Sarajevu, Varešanović je ponovo dobio priliku da se dokaže na klupi "bordo" tima.

Danas je zvanično predstavljen, a na početku se osvrnuo na planove i očekivanja u proljećnom dijelu sezone.

"Cilj kluba prije početka ove sezone bio je Evropa i mi nećemo od toga odustajati. Zaostajemo osam bodova za Evropom, ali ja vjerujem da možemo izaći na evropsku scenu. Cilj Sarajeva mora biti da svake godine osvojimo titulu i izađemo u Evropu. Garantujem da ovi igrači imaju kvalitet, ali da ne znaju koja je veličina Sarajeva. Moj najveći zadatak je da im prenesem tu ljubav i emocije prema Sarajevu, da im pojasnim koliko je težak dres Sarajeva", rekao je Varešanović, a prenosi Sport1.

Kako je istakao, tokom cijele karijere bio je borac i tu se ništa neće promijeniti. Iako je odmah po objavljivanju vijesti da će preuzeti Sarajevo stigla i poruka najvatrenijih pristalica, popularnih "Hordi zla", kojima nije bilo drago zbog njegovog povratka, Varešanović je naglasio da sve to nije zaslužio.

"Ja sam poznat kao borac, prije 12 godina je bilo određenih problema i sa navijačkim grupama i sa nekih milion stvari. Bilo je tada nekih grešaka i sa moje strane, ja sam sada 12 godina iskusniji i stariji. Daću sve od sebe da ujedinim navijače i da im vratim klub kakav zaslužuju. Mislim da ja ničim nisam zaslužio saopštenje, a nisam praktično ni stigao. Ja sam tek došao u svoj klub, i ovo me neće pokolebati. Ja sam prije 12 godina mislio samo o klubu, a najmanje o sebi. Bili smo sedam mjeseci bez plate drugi na tabeli. Je li zbog toga zaslužujem saopštenje?", poručio je novi-stari trener Sarajeva.

Priznao je da je u prvom mandatu bilo grešaka, kako s njegove strane, tako i kod ostalih, ali da je sada mnogo iskusniji i da neće dozvoliti da se ponove negativne stvari iz prošlosti.

"Stariji sam 12 godina, iskusniji sam 12 godina, neke stvari koje su se dešavale neće se više desiti. Nema niko veću želju od mene da ostvarimo dobar rezultat, da prenesemo svoju ljubav na igrače. Ako je iko podnio žrtvu u ovom klubu, to sam ja. Ne volim to spominjati, ali kad je ovakva situacija, moram to reći. Ja sam bio sportski direktor i kad sam bio sportski direktor, otet mi je sin. Zašto je otet? Zato što nisam dopuštao neke stvari. Ovaj klub je od mene napravio gospodina i ja sada želim to vratiti. I siguran sam da ću uspjeti jer znam šta je Sarajevo. Čitam život sam ovdje i ovo je moj klub", zaključio je Varešanović.

Pripreme za drugi dio prvenstva Sarajevo počinje 9. januara, a krajem mjeseca planiran je odlazak u Antaliju.

Sarajevo je zimsku pauzu dočekalo na petoj poziciji sa 25 bodova, čak 14 manje od vodećeg Zrinjskog.

