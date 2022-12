Samo što je imenovan za novog trenera, navijači Sarajeva ga tjeraju: "Horde zla" protiv Mirze Varešanovića!

Navijači Sarajeva obratili su se predsjedniku kluba Ismiru Mirviću nakon odluke da imenuje Mirzu Varešanovića za novog trenera ekipe sa "Koševa".

U otvorenom pismu "Hordi zla", navijači sarajevskog kluba su ogorčeni imenovanjem Mirze Varešanovića za novog trenera "bordo" kluba jer je prema njihovom mišljenju u svom prvom mandatu pokazao nepoštovanje prema "Hordama zla".

"S obzirom da Vam je u navedenoj odluci pomogao Emir Hadžić, osoba koju ste na zahtjev navijača samo fiktivno odstranili sa pozicije sportskog direktora, a 'ostavili' na poziciji direktora skauting službe za Balkan u okviru VTCY Sports grupe, osjećamo potrebu da Vas informišemo o detaljima vezanim za novoizabranog šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Sarajevo. Gospodin Mirza Varešanović je bio šef stručnog štaba u periodu od aprila 2010. do maja 2011. godine. Usljed loših rezultata od pomenutog je počektom proljeća 2011. tražena ostavka od strane navijača, na šta se on oglušio. Potom je dao izjavu da oni navijači koji na stadionu jednoglasno traže njegovu ostavku nisu mjerilo, te da Fudbalski klub Sarajevo 'ima još sto hiljada navijača' te da će otići nakon utakmice sa Veležom. Uslijedila je utakmica sa Veležom, nakon koje dotični nije otišao već je svoju izjavu dopunio rečenicom: 'Otići ću nakon utakmice s Veležom, ali nisam rekao nakon koje.'Poveznica njegovog i Vašeg nastupa se ogleda u jednom, a to je ignorisanje one grupe ljudi zbog koje se i igra ova divna igra, a to su navijači", navedeno je u pismu "Hordi zla".

Zbog toga navijači žele da Mirvić povuče odluku.

"Stoga, ovim putem od Vas tražimo da povučete odluku o imenovanju novog šefa stručnog štaba, s obzirom da se radi o osobi koja je više puta pokazala nepoštovanje prema navijačima, inače ćemo u suprotnom biti primorani da pozovemo cjelokupan navijački korpus u bojkot svih utakmica Fudbalskog kluba Sarajevo. Kako biste bolje (i napokon) razumjeli u kakav klub ste došli, predlažemo da se informišete o svim borbama koje su Udruženje navijača Fudbalskog kluba Sarajevo i navijačka grupa Horde zla vodili u prošlosti, a sve za boljitak Fudbalskog kluba Sarajevo, i iz istih izašli kao pobjednici jer SARAJEVO – TO SMO MI, I SAMO MI!", istaknuto je u pismu sarajevskih navijača.

