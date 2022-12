Onda si za dlaku izgubio, više nikad nisi! Đole Balašević pisao Mihajloviću kad se razbolio: ŠTA DA TI KAŽEM, SINE?

Đorđe Balašević poslao poruku Siniši Mihajloviću kada je slavni fudbaler objavio da je bolestan. Danas, kada ih obojice nema, ove riječi još više bole.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Tragične vijesti koje su stigle iz Italije potresle su sve istinske ljubitelje sporta. Nakon duge borbe protiv leukemije Siniša Mihajlović je preminuo, nije uspio da po treći put u posljednje tri godine savlada opaku bolest. A u borbi koja je počela još krajem 2019. godine imao je podršku sa svih strana svijeta, pa i od srpskog muzičara Đorđa Balaševića.

Preminuli umjetnik napisao je dirljivo pismo Siniši Mihajloviću, u danima kada se cijeli fudbalski svijet zabrinuo za zdravlje nekadašnjeg igrača Vojvodine, Crvene zvezde, Lacija, Intera... Tada je pisao Đole, a njegova supruga Olivera sjetila se toga danas i cijelom svijetu objavila kako je slavni kantautor hrabrio legendarnog fudbalera podsjećajući ga na njihov međusobni meč na turniru malog fudbala u Bačkoj Palanci, na penal koji je Balašević šutirao i mečevima koje Miha nikada nije gubio. Bio je Đole siguran da neće ni ovaj. Nažalost, u petak je teška vijest potresla sve... Pročitajte Balaševićevo pismo Mihajloviću.

"Šta da ti kažem, sine? Iznenadio si me samo jednom u životu, na onom turniru u Bačkoj Palanci, kad si Maneta Radinovića i mene istim lažnjakom poslao na izlet u Ilok. Od tad znam s kim imam posla... I sve ove godine samo si uvećavao ponos što se poznajemo. Nisam ti slao poruke kad sam čuo za tu 'tvoju bolest', zato što sam znao da to ne može biti 'tvoja' bolest i da ćeš joj brzo dati na znanje da je samo bolest i ništa više... A tvoje je nešto drugo, tvoja je porodica, ljubav, tvoj je čestiti život kakav si oduvijek vodio. Čekam da te na proljeće vidim s plavim čuperkom, meni, za razliku, kosa više neće pretjerano izrasti, ali prepoznaćeš me. Budi mi bolje i mirnije svakim danom, hvala ti što si se sjetio okrpljenog starog ce-fora iz Palanke, ne Vokrija, nego onog drugog, debelog, što je pucao posljednji penal. Onda si možda za dlaku izgubio, od onda više nikad nisi, koliko znam, ni nećeš, bez brige. Idemo dalje, rumeni dječače... Sve ovo ružno se računa samo kao 'zaustavno vrijeme', ništa više. Đ", glasi poruka koju je Olivera Balašević okačila na svoj Instagram profil.

Izvor: Instagram/olivera.balasevic

Ispod teksta koji je Đorđe Balašević napisao Siniši Mihajloviću navodi se da je on nastao 19. decembra 2019. godine, nakon što se saznalo da legendarnom fudbalskom asu predstoji borba za život. Podsjećamo, Miha je dva puta uspio da pobijedi leukemiju, a njegova ljubav prema fudbalu bila je tolika da se nakon svakog trijumfa vraćao na klupu Bolonje koju je predvodio u Seriji A. I vodio je sve do ovog septembra...

Đorđe Balašević preminuo je u februaru 2021. u svom Novom Sadu, gdje je Mihajlović započeo zlatnu karijeru i bio prvak SFR Jugoslavije sa Vojvodinom. Mihajlović će biti sahranjen u ponedjeljak, a biće sahranjen u Rimu.