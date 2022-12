Mihin sin tetovažom čuva sjećanje na dedu! Odrastao u Italiji, ali je ćirilicom ispisao posvetu! (FOTO)

Dušan je bio mnogo vezan za dedu, a jednu od njihovih fotografija podijelio je i na Instagramu.

Izvor: Profimedia/ LaPresse/ Massimo Paolone/Instagram/dusanmiha88

Napustio nas je Siniša Mihajlović, a iza njega ostala je velika porodica. Miha je imao šestoro djece, vanbračnog sina iz mladosti i petoro djece iz braka sa Italijankom Arijanom, nekadašnjim TV licem. U medijima su najčešće ćerke Virdžinija i Viktorija, dok javnosti u Srbiji nisu previše poznati sinovi Miroslav, Nikola i Dušan.

Svako od njih na svoj način se oprostio od fudbalskog asa, a iako nikada nisu živjeli u Srbiji njihove veze sa familijom su jake. Između ostalog, to može da se vidi i na Dušanovoj desnoj butini, gdje tek nekoliko centimetara iznad koljena ima tetovažu na ćirilici. Na njoj je ispisano Bogdan - što je bilo ime Sinišinog oca. Dušan Mihajlović na svom Instagram profilu ima fotografiju iz djetinjstva sa babom i dedom, ali i ovu posvetu čovjeku koji mu mnogo znači.

O smrti oca i njenom uticaju na život svojevremeno je pričao i Siniša Mihajlović. "Moj otac je umro od raka pa sam se zbog toga redovno testirao. Da nisam to uradio sada, ne bih godinu dana pokazao nikakve simptome. Niko od nas ne smije da pomisli da je neuništiv. Svi misle da se to njima neće desiti, ali kada se dogodi, to je užasan udarac", rekao je jednom prilikom Siniša. Pogledajte fotografije Dušana Mihajlovića i njegovu tetovažu iznad koljena. Ćirilicom je ispisano Bogdan.

Miha je svojevremeno priznao i da mu otac mnogo nedostaje. "Mislim na oca svaki dan. Želio bih da može da vidi kako su porasli njegove unuke i unuci. Kada se priča o snovima, ja ne sanjam da osvojim Ligu šampiona ili skudeto. Moj san je neostvariv. Ja bih da zagrlim svog oca! Bio je vozač kamiona, umro je sa 69 godina od raka pluća. Kada je umro, nisam bio s njim. Tokom rata preklinjao sam ga da dođe kod mene u Italiju, ali želio je da ostane u svojoj zemlji", rekao je Mihajlović.

U jednom davnom intervjuu Siniša Mihajlović istakao je da mu je žao što njegova djeca ne pričaju bolje srpski. Između ostalog i zbog toga što im je teško da komuniciraju sa babom, iako u svakom trenutku koji zajedno provode on vidi koliko se vole.

(MONDO)