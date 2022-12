DANAS SE IGRA FINALE SVJETSKOG PRVENSTVA: Argentina - Francuska za istoriju, svi gledaju u Mesija! (ANKETA)

Argentina ili Francuska postaće ovog popodneva prvaci svijeta, a Kilijan Mbape ili Lionel Mesi ispisaće istoriju fudbala. Evo šta treba da znate pred finale Svjetskog prvenstva u Kataru!

Izvor: Shutterstock/Zahid Alam Art/Profimedia

Nakon mjesec dana odličnog fudbala, došlo je vrijeme da saznamo ko će biti novi osvajač Svjetskog prvenstva u Kataru. Na kraju su ostali samo najbolji i današnji meč Argentine i Francuske na stadionu "Lusail" od 16 časova - daće nam odgovor na pitanje u čijem vlasništvu će naredne četiri godine biti "zlatni globus". Teško je reći ko ga zaslužuje više, čak i ko je favorit, pa nam slijedi jedno od vjerovatno najneizvjesnijih finala Mundijala...

Interesantno je da se i Francuska i Argentina bore za treću titulu na prvenstvima svijeta, s tim da su one dvije koje su osvojili "trikolori" znatno svježije. Francuska je bila prvak 1998. i 2018. godine, dok Argentinci još od 1986. godine i Dijega Maradone čekaju na treću, pošto su prvu osvojili 1978. Do sada su izgubili čak četiri finala i nadaju se da će crnom nizu doći kraj, dok s druge strane Francuzi žele da postanu jedna od rijetkih reprezentacija koje su uspjele da "odbrane" titulu, pa ako je osvoje ovog popodneva - postaće prvi poslije pola vijeka kome je to pošlo za rukom.

Sve oči će naravno biti uprte u Lionela Mesija, najboljeg igrača ovog Svjetskog prvenstva, koji ima posljednju priliku da podigne pehar za prvaka planete, čime bi po mišljenju mnogih dao i konačan odgovor na pitanje - ko je najbolji fudbaler svih vremena, pošto više niko ne bi imao šansu da mu nađe "minus" u biografiji.

Mesi je već jednom sa Argentinom igrao finale Svjetskog prvenstva, ali je Njemačka poslije promašaja Gonzala Iguaina slavila 1:0 u produžecima (pogodak dao Mario Gece), a od tada je to morilo najboljeg igrača "gaučosa".

Anketa Ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u Kataru? Argentina 50% (4)

Francuska 50% (4) Povratak na glasanje Ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u Kataru? Argentina

Francuska Glasaj Rezultati



Čak se bio i povukao iz reprezentacije zbog pritisaka javnosti, da bi se potom vratio i zaigrao najbolji fudbal od kada nosi dres Argentine. U ljeto 2021. godine osvojio je Kopa Amerika sa svojom reprezentacijom i čini se da je hemija nikad bolja, mnogima kao da je važnije da Mesi podigne pehar nego da to bude Argentina, pa nošeni tom energijom i umijećem najboljeg fudbalera svih vremena - djeluju kao ozbiljnija reprezentacija nego inače.

Ipak, Francuska je više pokazala na Svjetskom prvenstvu, iako su obje ekipe doživjele po poraz u grupnoj fazi. Argentince je na startu šokirala Saudijska Arabija, dok su "trikolori" pred izlazak iz grupe izgubili od Tunisa...

Ono što brine obojicu trenera uoči meča su povrede. Neizvjesno je da li će Anhel di Marija biti spreman za meč sa Francuskom, dok sa druge strane Didije Dešan ima probleme sa bolesnim igračima u odbrani (Upamekano), odnosno sve češće se priča o manjoj povredi koju je doživio i Olivije Žiru. S obzirom na to da je Francuska već ostala bez Benzeme, Ernandeza i Nkunkua, još jedan takav udarac bio bi i previše za njih.

Ostanite uz MONDO pošto ćemo meč pratiti iz minuta u minut u tekstualnom prenosu od 16 časova, dok je televizijski prenos obezbijeđen na BHRT.