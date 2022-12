ŠILJILI SU PROTIV HRVATA, ŠTA DA SE FOLIRAMO!? Burno u studiju RTS-a, Rade Bogdanović podigao ton: Što uopšte sjede tamo

Svi su primijetili grešku sudije iz Katara na utakmici Hrvatska - Maroko za treće mjesto

Izvor: RTS/Screenshot

Veliku grešku napravio je sudija iz Katara Abdulrahman Ibrahim (35) na utakmici Svjetskog prvenstva za treće mesto, Hrvatska - Maroko. Prvi vođstvu "Vatrenih" 2:1, on nije dosudio očigledan penal za Hrvatsku postije starta Sofijana Ambrabata na odličnom Jošku Gvardiolu u kaznenom prostoru afričke selekcije. Igra je nastavljena, a onda je zaustavljena tek nakon što je akcija odigrana na suprotnoj polovini, gdje je Maroko tražio penal, ali ga opravdano nije dobio jer je start bio van kaznenog prostora. Ali zašto VAR nije gledao u tom trenutku nedosuđeni faul na Gvardiolu?

"Tek kad smo vraćali snimak vidjeli smo trzaj, ali to se u prenosu nije vidjelo. To je gotovo, to je morao da svira, to je jasna greška", rekao je u studiju Radio-televizije sudije stručni komentator, bivši sudija Dejan Nedić. "I crveni pride", rekao je njegov kolega Rade Bogdanović, bivši srpski napadač. "VAR soba kada ovo vidi, mogla je da kaže 'Kolega, sačekajte, vidimo prekršaj'. Ovdje više ne vidimo pitanje intenziteta, već grešku", objasnio je Nedić.

Izvor: RTS/Screenshot

"Ali došli smo do kraja Svetskog prvenstva i još ne znamo kada VAR interveniše", dodao je na tom mjestu Mile Vjetrović, a Nedić je na to odgovorio da je odlična primjedba: "VAR soba je reagovala za oba slučaja i ima prekršaja na 17 metara i nije penal. VAR se sada uključio i rekao da je faul van 16 metara, ali sad je trebalo da mu kaže - Kolega, ovo je napolju, ali vratite se tamo i dosudite kazneni udarac jer je bilo kontakta. VAR je sjajan, ali biće još sjajniji kad ne bude ovakvih situacija", rekao je Nedić.

Rade Bogdanović je u tom trenutku uzdahnuo: "Profesore, VAR je fenomenalna stvar ali ljudski faktor uvijek odlučuje o svemu. Zašiljili su protiv Hrvata i stavili sudiju iz Katar da 'šilji' za njih, šta da se foliramo. Da su htjeli pravdu, pravog sudiju bi doveli. Ako ovo nije penal, ja stvarno ne znam šta oni sjede u VAR-u?"

Nedić je za kraj pokušao da objasni kada bi trebalo kriviti "ljudski faktor", a kada VAR tehnologiju i tehnologiju generalno. "Samo poluatomatski ofsajd i gol-tehnologija nije čovjek, sve ostalo je čovjek. koliko ljudi, toliko ćudi", dodao je bivši arbitar.