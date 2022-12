Mesi izjednačio nestvaran rekord Mundijala, SRBIN GA JE DRŽAO SKORO 100 GODINA: Niko kao Đorđe, sve do najvećeg ikada!

Za Lionela Mesija sigurno znate, ali da li ste čili za Đorđa Stefanovića?

Lionel Mesi je pogotkom u 23. minutu finala Svjetskog prvenstva u Kataru ušao u istoriju! Postigao je gol u osmini finala, četvrtfinalu, polufinalu i finalu jednog Mundijala, ali nije bio prvi kome je to pošlo za nogom. To je sve do sada, skoro čitav vijek, bilo dostignuće koje je uspio da ostvari samo Srbin, piše "Politika".