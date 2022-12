Ranijeri ima novi posao? Proslavljeni trener bi mogao da preuzme klub koji je vodio prije VIŠE OD 30 GODINA!

Klaudio Ranijeri bi mogao da se vrati u klub koji je vodio krajem osamdeserih i početkom devedesetih godina.

Izvor: Nicolo Campo/Shutterstock

Proslavljeni italijanski trener Klaudio Ranijeri blizu je odluke da preuzme Kaljari!

Ovu informaciju objavio je poznati italijanski novinar Đanluka di Marcio, istakavši da su kontakti sa klubom sa Sardinije uspostavljeni prije nekoliko dana.

Ranijeri je bez posla od januara, kada je napustio tabor Votforda, a interesantno je da je tokom trenerske karijere već imao priliku da bude trener Kaljarija.

Bilo je to u periodu od juna 1988. do maja 1991. godine, a tokom tog intervala uspio je da ekipu uvede iz Serije C u Seriju A.

Ukoliko i definitivno prihvati ponudu, ispred njega će ponovo biti cilj da ekipu uvede u najviši rang, s obzirom na to da je Kaljari trenutno tek 14. na tabeli Serije B, ali sa četiri boda manje od Ternane, koja drži osmo, posljednje mjesto koje vodi u doigravanje.

Kaljarijem je Ranijeri u tom prvom mandatu komandovao na 123 utakmice, nakon čega se preselio u Napoli, a potom su se nizali Fiorentina, Valensija, Atletiko Madrid, Čelsi, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monako, Lester, Nant, Fulam, Sampdorija i Votford.

Najveći uspjeh ostvario je sa Lesterom, sa kojim je 2016. godine senzacionalno bio šampion Engleske, dok je sa Fiorentinom i Valensijom osvajao kup-takmičenja (1996. i 1999. godine).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)