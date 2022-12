Nova poruka Mihine ćerke, evo koliko je Siniša veliki: Tata, sad imaš novu supermoć! (FOTO)

Evo kako se po drugi put Viktorija Mihajlović oprostila od svog oca Siniše.

Izvor: Instagram/vickymiha/printscreen

Ne prestaje tuga zbog smrti Siniše Mihajlovića. Naš proslavljeni trener i fudbaler preminuo je u 53. godini nakon duge i teške borbe sa leukemijom, a njegova porodica ne prestaje da se oprašta.

Sada se ponovo oglasila ćerka Viktorija Mihajlović, koja kao da se nadovezala na riječi svoje sestre Virdžinije koja je napisala kako je njihov tata bio "superheroj". Sada je uz sliku na kojoj se vidi pored kovčega sa tijelom svog oca Viktorija Mihajlović ponovo emotivno govorila o "supermoćima" svog tate!

"Uvijek sam govorila da imaš supermoći tata, sada si recimo postao nevidljiv! Ali ćeš uvijek i zauvijek biti pored mene, kao na ovoj slici. Nikako drugačije nije bilo otkako sam se rodila. Volim te, tata", napisala je ona uz ovu fotografiju;

Neposredno nakon smrti svog oca Viktorija se oglasila prvi put i opisala koliko je dubok i emotivan bio njen odnos sa ocem tokom svih prethodnih godina.

"Sišao sam dole, pružio ti ruku, bar milion stepenica i sada kada nisi tu praznina je na svakom koraku. Ipak, naš dug put je bio kratak. Moj još traje, i više mi nisu potrebne slučajnosti, rezerve, zamke, poruge onih koji vjeruju da je stvarnost ono što vidite. Sišao sam niz milione stepenica dajući ti ruku zato što sa četiri oka možda možeš da vidiš više. S tobom sam se spustio niz njih jer sam znao da su naše jedine prave zjenice, iako tako zamagljene, tvoje. Ti si sve moje srce tata, čista duša, ponos mog života, moj heroj, moja velika ljubav", napisala je Viktorija na Instagramu.

A i druga Mihajlovićeva ćerka Viktorija imala je dirljiv oproštaj od oca za koga je očigledno bila jako vezana.

"Teško je tata. Teško je. U ovom trenutku ogromne patnje treba mi samo tvoj zagrljaj. Ne bilo kakav zagrljaj, tvoj. Pomiješan sa tvojim parfemom, koji je, kao i tvoja duša, ostao prisutan. I svako ko te poznaje zna na šta mislim. Nemoguće je prihvatiti sve ovo, ali nalazim snagu u neizmernoj ljubavi koju si mi pružio u ovim godinama zajedničkog života, toliko snažnoj da će me pratiti do kraja mojih dana. Nakon što sam otkrila tvoju sudbinu, zahvaljujem ti što si bio sa mnom svih ovih godina, u kojima si mi dao sve, sve što je otac mogao dati ćerki, zaista mnogo. I više od toga. Volio si me neizmjerno, svom snagom koju si imao. Zaštitio si me od svega, svakoga i svega. Bio si sve. Previše za mene. Previše za nas. Previše za sve. Moje srce je danas slomljeno, razbijeno. Na duši mi je gore, a ja ne mogu da pričam o svom super heroju, za mene tata, za tebe Siniša Mihajloviću. Previše boli, previše. Volim te tata, uvek, uvek, uvek, uvek. Vikaću ti to svaki dan, uvjeren da će moj vapaj tamo doprijeti. Nikada se nećemo razdvojiti. Zdravo tata, moja velika i neizmjerna ljubavi. Obećaj mi da ćeš mi javiti, i dalje si mi toliko potreban", napisala je Virdžinija.