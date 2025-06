Francuskinja Lois Boison senzacionalno u polufinalu Rolan Garosa

Francuskinja Lois Boison nastavlja da niže uspjehe na Rolan Garosu, u četvrtfinalu je bila bolja od Mire Andrejeve.

Lois Boison opravdava epitet senzacije Rolan Garosa. Francuskinja je na domaćem terenu bila bolja i od Mire Andrejeve koju je savladala 2:0 (7:6, 6:3). Imala je Boison veliku podršku sa trubina, ponekad je i velik pritisak vršen na Ruskinju sa druge strane mreže, ali kako nije bilo reakcija sudije u stolici meč se regularno odvijao i pobjeda je, na kraju, pripala domaćoj igračici. Naredna protivnica Francuskinje biće druga teniserka svijeta Koko Gof.

Djevojka koja do prije godinu dana sigurno nije mogla da sanja da će stići do ovog uspjeha - pokidala je prednje ukrštene ligamente, ali je već 12 mjeseci kasnije postala prava senzacija Pariza, Francuske i tenisa. U meču koji je trajao skoro dva i po sata, Boison je u ranoj fazi izgubila servis, ali je to uspjela da nadoknadi u kasnijem toku meča i izjednači na 3:3. Ipak, Mira je uzvratila istom mjerom, pa je ponovo prešla u vođstvo, pa se u nastavku igralo gem za gem.

S obzirom na to da je igra bila čvrsta, djevojke u tajbrejku tražile pobjednicu prvog seta, a on je bio oličene prethodnih gemova... Igralo se poen za poen do 6:6, a onda je Lois uspjela da veže i dva poena za veliko vođstvo.

U drugom setu su se često razmjenjivali brejkovi, najprije je Boason uspjela da povede 3:0, ali je šesta igračica svijeta smanjila zaostatak - vezala tri gema i došla do izjednačenja. Činilo se da Francuskinja gubi snagu, a onda je publika dodatno pomagala svojoj igračici, što se pokazalo kao dobar korak, Boason je stigla do novog brejka, potom potvrdila svoj i na kraju na spektakularan način došla do pobjede - rivalki je oduzela servis i to bez izgubljenog poena.

