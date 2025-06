Srpska teniserka u polufinalu Rolan Garosa, pale su i favoritkinje za titulu

Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale su se u polufinale Rolan Garosa, nakon što su pobijedile glavne favoritkinje za osvajanje turnira u Parizu.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina stigle su do istorijskog uspjeha, malo ko je vjerovao, ali one su pobijedile favoritkinje i tandem koji je prvi nosilac turnira - Katerina Siniakova i Tejlor Taunsend. Srpkinja i Kazahstanka slavile su 2:1 (7:5, 4:6, 6:2). Njihove protivnice u polufinalu biće Japanka Eri Hozumi iNorvežanka Ulrike Elikeri.

Prvi set trajao je nešto više od sat vremena i igrao se gem za gem sve do rezultata 3:3, kad su djevojke počele da razmjenjuju gemove. Najprije je Krunićeva sa svojom saigračicom stigla do brejka, ali su rivalke uzvratile, pa se takva igra nastavila sve to 6:5 za par Kurnić-Danilina. Uspjele su Srpkinja i Kazahstanka da dozvole samo poen rivalkama u posljednjem gemu i osvoje prvi set.

A, onda je uslijedila prava magija u drugom setu... Došlo je do ranog brejka, a onda i potvrda istog, pa potom još jedan oduzet servis i potvrda... I sve to vrlo dobrom igrom Krunićeve i Daniline, koje su vrlo malo poena dozvolile rivalkama. Mogle su Kazahstabka i Srpkinja da nastave u istom ritmu, imale su priliku, ali protivnice su spasile novu brejk loptu i preokrenule za smanjenje zaostatka na 4:1.

Probudile su se favoritkinje, uspjele su da uzmu brejk Krunićevoj i Danilinoj i smanje zaostatak na 4:2, a onda su u narednom gemu lako projurile i do 4:3, bez da su Srpkinji i Kazahstanki dozvolile poen. Gotovo sa nisu imale nikakve šanse u nastavku, Čehinja i Amerikanka su igrale na visokom nivou i došle do još jednog brejka, a onda i sačuvale svoj servis za 5:4, pa su potom lako došle i do izjednačenja u setovima.

Imale su veliku priliku Srpkinja i Kazahstanka i u trećem setu, ponovo su furiozno krenule, stigle su do vođstva od 4:0, a onda su rivalke uspjele da sačuvaju svoj servis i smanje zaostatak (4:1). Nastavila se velika borba, favoritkinje su imale priliku da dođu i do brejka, ali su Danilina i Krunićeva sačuvale servis za velikih 5:1, uspjele su Čehinja i Amerikanka da uzmu još jedan gem, ali su u narednom i ispostaviće se posljednjem Srpkinja i Kazahstanka dominirale i stigle do velike, velike pobjede!

