Ivajlo Petev ili neki drugi selektor, cilj je EURO 2024! Vico Zeljković o statusu Bugarina na klupi "zmajeva"

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković na svečanosti "Jedna smo porodica" u Banjaluci, koju je organizovao FS Republike Srpske, govorio je o statusu selektora "zmajeva" Ivajla Peteva.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Vico zeljković, prvi čovjek bh. fudbala, ostao je "zakopčan" kad je u pitanju sudbina Ivajla Peteva na klupi "zmajeva" iako se između redova dalo naslutiti da bugarski stručnjak uživa njegovo povjerenje.

"Imaćemo sjednicu 29. decembra sa tačkom Dnevnog reda: 'Razmatranje statusa selektora'. Imamo situaciju da 31. decembra Ivajlu Petevu ističe ugovor, večeras i narednih dana održaćemo set sastanaka da vidimo da li ćemo u Novu godinu ući sa novim ugovorom za postojećeg selektora ili će biti promjene na osnovu isteka ugovora", rekao je predsjednik FS BiH.

Prema njegovim riječima, godina na izmaku je za "zmajeve" bila dosta uspješna.

"Sigurno je da je ova godina bila uspješna osvajanjem Lige nacija i prolaskom u grupu A napravljen dobar rezultat, a samim tim je omogućeno da imamo bolji status na izvlačenju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Grupa koja je dobijena je dobra (Portugal, Island, Slovačka, Luksemburg i Lihtenštajn, prim.aut), postoje realne šanse da se po prvi put reprezentacija plasira na Evropsko prvenstvo i to će biti glavni cilj bez obzira da li će to biti stari selektor Petev ili neki novi selektor. Prva dva mjesta vode direktno na EURO 2024, a imamo i šansu kroz baraž zbog osvajanja Lige nacija. Tako da će intencija u kvalifikacijama koje traju od marta do novembra, tj. šest mjeseci, biti da se pokuša ostvariti rezultat i po prvi put u istoriji izbori plasman na Evropsko prvenstvo", dodao je Zeljković.