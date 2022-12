HAOS POSLIJE SVJETSKOG PRVENSTVA - četvorici prijeti šestomjesečna suspenzija! Pokrenuta istraga zbog napada na sudije!

Mogli bi Edinson Kavani, Dijego Godin, Fernando Muslera i Hose Marija Himenez da dobiju drakonsku kaznu zbog ponašanja poslije meča sa Ganom.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Četvorica urugvajskih fudbalera mogli bi da budu suspendovani na čak šest mjeseci zbog haosa koji je nastao na Svjetskom prvenstvu. Poslije meča sa Ganom koji je značio i kraj za njihovu reprezentaciju u Kataru nekoliko igrača nasrnulo je na arbitre. Na meti je bio Danijel Sibert (Njemačka), ali i njegovi pomoćnici. Bili su bijesni na njih.

Edinson Kavani predvodio je haos u tim trenucima i bio je nezadovoljan zbog odluka Nijemca. Prvenstveno zbog toga što nije dosudio penal za njih tokom meča. Sada bi zbog toga mogli da budu drakonski kažnjeni. Pored Kavanija, na udaru su Dijego Godin, Fernando Muslera i Hose Marija Himenez.

"Oni su prekršili pravilnik FIFA i članove 11 i 12 i zbog toga bi mogli da budu suspendovani na 10 do 15 utakmica ili najmanje šest mjeseci zabrane", navodi španski list "AS". Međutim, ako se pogleda krštenica, praktično je samo jedan igrač tu na udaru, Himenez. Kavani ima 35 godina, Muslera 36, Godin 36, a Himenez 27. Velika je vjerovatnoća da će prva trojica da se povuku iz nacionalnog tima bez obzira na potencijalnu suspenziju, tako da bi jedino to mogli da košta Hose Mariju, čovjeka koji igra za madridski Atletiko. Uz to je Kavani uhvaćen na kameri kako lomi VAR monitor.