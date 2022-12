Srbija izgubila jednog od nejperspektivnijih bekova u Evropi: Sa 15 ga uzeli Mađari, a sada vrijedi 12.000.000 evra

Miloš Kerkez briljira otkako je otišao u AZ Alkmar, a tome ne treba da se raduje Srbija već Mađarska.

Izvor: Profimedia/ANP | Dutch Height | ED OF THE POL

Srbija se trenutno bori za nekoliko mladih i talentovanih fudbalera koji imaju mogućnost da zaigraju za našu selekciju, a jedan od onih koje su propustili je Miloš Kerkez. Ovaj sjajni lijevi bek rođen 2003. godine u Vrbasu igra za AZ Alkmar u Erediviziji, a sada je od strane CIES-a, poznate fudbalske laboratorije proglašen za jednog od najperspektivnijih lijevih bekova Evrope.

CIES je izbacio detaljan spisak najboljih mladih fudbalera Evrope, a Kerkez je ušao među pet najperspektivnijih lijevih bekova koji igraju u oba smjera. U toj kategoriji je najbolji Nuno Mendeš iz Pari Sen Žermena, drugi je Destini Udogi iz Udinezea, treći Aron Hiki iz Brentforda, a zatim slijedi Miloš Kerkez.

Fudbaler koji je procijenjen na 12.000.000 evra još od mlađih kategorija nastupa za Mađarsku i do sada je upisao četiri nastupa za seniorsku reprezentaciju Mađarske. Seniorski fudbal je počeo da igra u Đeru, a tu ga je primijetio Milan koji ga je doveo u zimu 2021. godine. Nije se tu dugo zadržao, a kada je početkom sezone preselio u AZ vidjelo se da je to pravi potez. Tamo je standardan i već sada je jedan od najcijenjenijih mladih igrača Evrope.

O svojoj odluci da ne igra za zemlju porekla i rođenja nego za Mađarsku pričao je više puta. U toj odluci ga je jednoglasno podržala kompletna porodica.

"Razgovarali smo o tome u porodici ranije i naša odluka je jednoglasna - definitivno želim da igram za reprezentaciju Mađarske. Mađarska je uvijek bila prva. To su htjeli moj otac i baka Mađarica, a poslije sam i ja, tako da nije postala nikakva sumnja. Veoma mlad sa 14 godina, odlučio sam da, kada dođe taj trenutak u karijeri, budem dio reprezentacije Mađarske. Da ne govorim o tome da me Srbija nikada nije kontaktirala, ali Mađarska jeste kada sam imao 15 godina. Ovdje me poštuju, kao i moju porodicu, to nikada neću zaboraviti", rekao je Kerkez za "Nemzetisport".