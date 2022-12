Druga država već "prisvojila" Bajčetića: Srbin sa 18 dao gol za Liverpul, a hoće da ga otmu Piksiju!

Mnogo se priča i tek će se pričati o Stefanu Bajčetiću, fudbaleru koji je sin srpskog igrača Srđana Bajčetića, ali ima i špansko državljanstvo.

Izvor: Profimedia

Liverpul je "patio" protiv Aston vile i u vazduhu je visio gol za 2:2, međutim mladi srpski fudbaler Stefan Bajčetić je spriječio dramu. Ušao je u igru u 79. minutu i manje od 100 sekundi kasnije upisao se u strijelce za konačnih 3:1, što je bio i njegov prvi pogodak u profesionalnom fudbalu. Fantastično je pratio akciju iz drugog plana i pogodio mrežu Nika Poupa, postavši tako jedan od najmlađih strijelaca u istoriji Premijer lige.

Međutim, nije trebalo dugo da ga i drugi "prisvoje". Tako je španski list "Marka" u izvještaju utakmice označila Bajčetića kao Galicijanca, što je jasan znak da će se još dugo pričati o njegovoj nacionalnosti...

Bajčetić je rođen u Vigu, gde je njegov otac Srđan Bajčetić igrao za Seltu. Bivši fudbaler Crvene zvezde ostavio je svom sinu da bez ikakvog ustručavanja bira za koju reprezentaciju će igrati u budućnosti, ali čini se da ipak malo više obojica naginju Srbiji, s tim da konačna odluka i dalje nije donesena.

"Vidjećemo šta će donijeti budućnost, hoće li on uopšte biti zanimljiv selektorima. Moja je želja da on igra za Srbiju. Do 21. godine bi morao da odluči, a dotle ima još mnogo vremena, jer tek je prije nekoliko dana napunio 17 godina. Sada igra za U18 Španije, prihvatio je poziv, budući da većinu fudbalera tamo poznaje i da je protiv mnogih igrao", rekao je Bajčetić senior prije godinu dana za "24 sedam".

Bajčetić je inače do sada odigrao samo tri utakmice za U18 reprezentaciju Španije (sve prijateljske) i ima naravno mogućnost da to promijeni sve do debija za "A" državni tim. Nema sumnje da Srbiju očekuje velika borba sa Špancima koji su veliki broj sportista uspjeli da ubijede da pređu pod njihovu zastavu, čak i iz ovih krajeva.

Iz tog razloga, možda bi i Piksi mogao da požuri i pozove ga već za sljedeći ciklus, gde još ima zanimljivih igrača.

Izvor: Profimedia

Talentovani fudbaler igra na mjestu štopera i zadnjeg veznog, a postao je miljenik Jirgena Klopa ove sezone i dobija - i dobijaće - sve veću šansu kako sezona bude odmicala jer je pokazao da to zaslužuje.

"On je pakleno 'bezobrazan' i nije ga briga ni za šta. Bajčetić samo igra fudbal i to radi izuzetno dobro. Otac mu je bio fudbaler, tako da su geni tu, ali i stav, svijest i fudbalska inteligencija. Veliko je zadovoljstvo raditi sa ovim momcima", poručio je nasmijani Jirgen Klop nakon meča Liverpula i Aston vile.