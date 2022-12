Posvađali se zbog Mesija i Ronalda, pa se oglasio u novinama! Morao da se izvinjava poslije Mundijala: "Nisam htio..."

Cimeri u Velikoj Britaniji posvađali su se zbog Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, pa je jedan od njih morao da se javno izvini...

Izvor: Profimedia/ Troll Football/Screenshot

Fudbal je jedan od najpopularnijih sportova na svijetu, ogroman broj ljudi širom planete pratio je Svjetsko prvenstvo u Kataru. Argentina je osvojila titulu, pobijedila je Francusku u finalu poslije boljeg izvođenja penala, a to je dovelo do haosa i u Velikoj Britaniji i to zbog Lionela Mesija i Kristijana Ronalda. Tamo su se cimeri žestoko posvađali i to je došlo do te mjere da je "stradao" televizor, pa je jedan od njih morao da se oglasi u novinama.

On je bio primoran da se izvini javno, pa je tako poslao izvinjenje. Doduše, djeluje da ovo izvinjenje nije u potpunosti iskreno. "Ja, Šivam Sing, želim da se izvinim svom cimeru zbog toga što sam oštetio televizor koji je kupio od svoje ušteđevine. Nisam htio da bacim vazu na TV kada je Mesi pobijedio u finalu, ali je on stalno ponavljao da je 'on jedini i najbolji ikada'. To me je baš iznerviralo, jer ja volim Ronalda. Sada želim da se izvinim sa novim 'Soni Bravija' televizorom koji sam kupio. Žalim zbog toga što sam učinio, ali će se ovo ponoviti ako ponovo budeš rekao nešto protiv Kristijana. Siuuuuuu", piše u izvinjenju objavljenom u britanskom "Tajmsu".

Polemika oko toga ko je najbolji fudbaler svih vremena će se nastaviti i jasno je da jednoglasnog mišljenja neće biti. Određeni ljudi smatraju da je to Mesi, neki da je Ronaldo, tu su Dijego Maradona, Pele... Jedan televizor je već stradao zbog te polemike.